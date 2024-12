Zasilacz Seasonic Prime PX-2200 to prawdziwa elektrownia. Obsłuży nawet cztery karty NVIDIA GeForce RTX 4090 równocześnie

Pobór mocy najwyżej pozycjonowanych kart graficznych rośnie z generacji na generację. Nic nie wskazuje na to, żeby w przypadku układów Blackwell miało być inaczej. To nierzadko oznacza także konieczność wymiany zasilacza. Producenci coraz częściej wprowadzają jednak do swojej oferty PSU, które mogą służyć przez kilka generacji, a także być wykorzystane do bardziej profesjonalnych zadań. Tak jest w przypadku zasilacza Seasonic Prime PX-2200.

Seasonic Prime PX-2200 to w pełni modularny zasilacz, który powinien zaspokoić zapotrzebowanie na moc nawet profesjonalnych komputerów. Producent daje na swój sprzęt aż 12-letnią gwarancję.

Nowa propozycja firmy Seasonic to zasilacz komputerowy, który jest w stanie udźwignąć nawet cztery karty GeForce RTX 4090 równocześnie. Sprzęt ma bowiem moc aż 2200 W. To najpotężniejszy PSU, jaki jest dostępny w ofercie tajwańskiego producenta. Urządzenie posiada oznaczenie 80 Plus Platinum i jest w pełni modularne. Oferuje pełną zgodność ze standardem ATX 3.1. Producent zadbał oczywiście o obecność złącz 12V-2x6, które są wykorzystywane przez karty graficzne z rodziny Ada Lovelace i będą podstawą także w przypadku generacji Blackwell. Zasilacz posiada dwa tego typu gniazda, jednak możliwe jest oczywiście podłączenie większej liczby bazujących na nim GPU za pośrednictwem odpowiednich przejściówek (w zestawie są cztery kable 12V-2x6, z czego dwa wykorzystują konwersję ze złącz 8-pin). Dostępne jest ponadto dziewięć gniazd 8-pin, które można użyć do zasilania GPU oraz CPU. Jest też sześć złącz SATA / Molex oraz konektor dedykowany płytom głównym.

Do chłodzenia zasilacza wykorzystywany jest 135 mm wentylator typu Fluid Dynamic Bearing. Rozwiązanie to ma długą żywotność i generuje mniej hałasu niż standardowe łożyska kulkowe. Producent zapewnia też, że jest skuteczniejsze w obniżaniu temperatur. Chłodzenie działa w trybie półpasywnym, zatem wentylator nie pracuje, kiedy zasilacz nie jest obciążony. Przy pełnym obciążeniu wydzielany hałas oscyluje w okolicach 20 dBA. Maksymalne obciążenie linii +3,3 V wynosi 125 W. To jednak służąca do zasilania kart graficznych linia +12 V robi prawdziwe wrażenie. W tym przypadku zasilacz może pracować z pełną mocą, czyli 2200 W. Cykl życia urządzenia szacowany jest na 50 tys. godzin (zakładając pracę przy temperaturze 40 °C), jednak MTBF dla temperatury 25 °C, z wyłączeniem wentylatora, to nawet 100 tys. godzin. Producent zapewnia na swój sprzęt aż 12-letnią gwarancją. Mamy zatem tutaj do czynienia z produktem najwyższej klasy. Niestety pociąga to za sobą także odpowiednio wysoką cenę. Na rynku europejskim jest to 579,90 euro.

