Żappka Pay - Nowa metoda płatności, niewymagająca funkcji NFC

Aplikacja Żappka trafiła na urządzenia mobilne na początku ubiegłego roku i do dziś cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony klientów sklepów sieci Żabka. Niebawem program wzbogaci się o całkiem nowe rozwiązanie w postaci płatności mobilnych. Żappka Pay, bo tak miałoby nazywać się narzędzie, wygląda na bezpośrednią odpowiedź Żabki na Lidl Pay, czyli zbliżone funkcjonalnością rozwiązanie konkurencji. Choć cieszy mnie rozwój wszelkiej maści płatności mobilnych, nie jestem przekonany, czy pojawianie się kolejnych tego typu usług, nie wprowadzi zbyt dużego zamętu i nie sprawi, że klienci będą czuli się zagubieni. Niemniej, wypada przyjrzeć się nadchodzącemu Żappka Pay.

Tomasz Blicharski, wiceprezes Żabka Polska poinformował, że w ciągu najbliższych tygodni w aplikacji Żappka pojawią się mobilne płatności. Czym dokładnie będzie Żappka Pay?

Zauważyliście, że w Chinach systemy płatności mobilnych oparte o NFC nie są zbyt popularne, przez co producenci z Państwa Środka niechętnie montują rzeczone moduły w urządzeniach przeznaczonych na rodzimy rynek? Jak więc odbywa się realizacja transakcji przy użyciu smartfona? To proste — cały proces skupiony jest na kodach QR, które są dla wielu osób wygodniejsze i dostępniejsze. Na podobne rozwiązanie niebawem zdecyduje się Żabka Polska, która wdroży do aplikacji mobilnej Żappka płatności mobilne. Co ciekawe, z Żappka Pay będą mogli korzystać użytkownicy nawet najtańszych smartfonów. Właśnie z uwagi na to, że rozwiązanie nie potrzebuje do działania funkcji NFC.

Tomasz Blicharski, prezes Żabka Polska, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego poinformował, że w najbliższym czasie w aplikacji mobilnej Żappka pojawią się mobilne płatności. Te będą opierać się o kody QR, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych dostępnych na naszym rynku mobilnych płatności — Lidl Pay. Prezes Żabki nie zdradził niestety dodatkowych szczegółów działania rozwiązania, jednak można być pewnym tego, że będzie ono mocno powiązane z możliwością zbierania punktów w aplikacji Żappka oraz korzystania z dodatkowych bonusów. Niektórych klientów zmiana być może ucieszy, jednak rozwiązania ograniczone do jednej sieci sklepów nie są w mojej opinii najlepszym wyjściem. Żappka Pay wyglądałaby atrakcyjniej, gdyby można było z niej skorzystać również w innych miejscach jak kina, kawiarnie czy stacje paliw. Aplikację Żappka pobierzecie z Google Play oraz App Store.

Źródło: Portalspożywczy, Cashless