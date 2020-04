Karta płatnicza Google Pay będzie odpowiedzią na Apple Card

Odwołana konferencja Google I/O 2020 miała przynieść fanom rozwiązań giganta z Mountain View szereg informacji o planach koncernu. Całkiem możliwe, że jedną z ważniejszych zapowiedzi byłaby karta płatnicza powiązana z usługą Google Play. Serwis TechCrunch doniósł o szczegółach narzędzia i uraczył nas zdjęciami oraz grafikami. Mamy więc nieoficjalne potwierdzenie wcześniejszych doniesień sugerujących, iż Google przymierza się do stworzenia alternatywy dla Apple Card od Sadowników. Nie powinno to również nikogo dziwić. Podobne narzędzie postanowił wdrożyć Huawei. Pozostawanie biernym w kwestii udziału w rynku fintech, mogłoby nie wyjść firmie na dobre.

Usługa Google Pay niebawem może rozszerzyć się o całkiem nowe, tym razem fizyczne, rozwiązanie. W grę wchodzi bowiem karta płatnicza będąca odpowiedzią na Apple Card.

Jeszcze w 2019 roku w sieci pojawiły się doniesienia, sugerujące to, że Google coraz poważniej zastanawia się nad stworzeniem i opracowaniem własnej karty płatniczej. Sęk w tym, że potrzeba do tego partnera z sektora bankowego. Rozpoczęły się poszukiwania i wygląda na to, że mamy jego pierwsze efekty. W myśl najnowszych doniesień kartę płatniczą Google obsługiwałyby Citi oraz Stanford Federal Credit Union. Trzeba mieć natomiast na uwadze, że usługa jeszcze nie zadebiutowała, a nawet kiedy to się stanie, rozszerzenie dostępności o kolejne banki, jest tylko kwestią czasu. Google raczej nie będzie tak zamknięte na dodatkowych partnerów, jak Apple. Skoro mamy za sobą formalności, przejdźmy do najważniejszego — wyglądu karty, interfejsu do jej obsługi oraz opisu podstawowych możliwości.



fot. TechCrunch

Karta, oczywiście w wersji mocno rozwojowej, wygląda schludnie i estetycznie i to samo można powiedzieć o bezpośredniej jej konkurencji. Nie jest jeszcze jasne, czy w grę będą wchodzić jedynie karty debetowe, czy również kredytowe. Istotne jest natomiast to, że użytkownik, będzie mógł wyświetlać w aplikacji Google Pay wszystkie transakcje realizowane kartą płatniczą Google. Przy każdej transakcji pojawi się możliwość sprawdzenia daty, godziny, nazwy sklepu, a nawet danych kontaktowych takich jak numer telefonu. Na grafikach załączonych do wpisu widzimy interfejs do obsługi rozwiązania, jednak do czasu oficjalnej premiery może on ulec mniejszej lub większej zmianie. Czy karta płatnicza Google Pay trafi do Polski? To całkiem realne, a na pewno bardziej możliwe niż w przypadku Apple Card. Zainteresowani? Nie pozostaje nic innego, jak uważnie obserwować temat.



Źródło: TechCrunch