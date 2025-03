Zamień swój komputer w maszynę do retro gier. Instalacja oraz konfiguracja systemu Batocera krok po kroku

Retro gry z roku na rok stają się coraz popularniejsze. Duża w tym zasługa tego, że naprawdę spora część dzisiejszego społeczeństwa wychowała się w czasach, kiedy owe gry miały swoją premierę i czuje do nich wielki sentyment. Poza tym powrót do nich często wyzwala w ludziach uczucie nostalgii, które dodatkowo potęguje chęć sięgania po takie tytuły. Pomimo tego, że dość ciężko obecnie nabyć oryginalny sprzęt pokroju konsoli Atari 2600, czy też Nintendo Game Boya, to nadal mamy możliwość uruchomić niemal wszystkie gry z dawnych lat na emulatorach. W ciągu minionych lat powstało oprogramowanie zdolne emulować większość retro urządzeń. Nie musimy jednak wykazywać się specjalistyczną wiedzą, aby na nowo zanurzyć się w tytuły takie jak Super Mario Bros., Lucky Luke, Another World czy The Legend of Zelda (znana z NES-a). Wystarczy odpowiednie oprogramowanie.

Autor: Natan Faleńczyk

Do wyboru mamy sporo rozwiązań będących swoistymi pakietami oprogramowania z dodatkiem warstwy interfejsu, który można nazwać "launcherem". Jednym z systemów, które są najpopularniejsze w tej dziedzinie, jest Batocera. Ta oparta na Linuksie dystrybucja zawiera w sobie naprawdę pokaźną ilość emulatorów, a także mnóstwo opcji konfiguracji oraz personalizacji. Co więcej, nie musimy jej nawet instalować na naszym komputerze. Wystarczy nam tylko pendrive. To właśnie na nim możemy umieścić obraz systemu, aby następnie uruchomić go na niemalże dowolnym komputerze. Dzięki temu każdą maszynę jesteśmy w stanie zmienić w sprzęt do retro gier. Ponownie będziemy mogli cieszyć się grami z dawnych lat, a gdy już się nam znudzi, wystarczy, że wyciągniemy pendrive'a z portu USB. Ten poradnik pokaże jak krok po kroku zainstalować dystrybucję Batocera na dowolnej pamięci przenośnej, uruchomić ją, a następnie skonfigurować (choć oczywiście warto, aby nie była to najtańsza "chińska pamięć", ponieważ stabilność systemu i jego wczytywanie może nam jedynie napsuć nerwów w takim wypadku).

Batocera jest jedną z najlepszych dystrybucji Linuxa, która pozwoli nam na uruchomienie niemal dowolnej retro gry. Sam system możemy uruchomić z pendrive'a, więc nie musimy się martwić o zmiany w partycjach dysku.

Batocera - Przygotowanie rozruchowego pendrive'a

Słowem wstępu: w zależności od tego, w jakie gry planujemy zagrać, powinniśmy rozważyć pojemność naszego pendrive'a, ponieważ będzie on nam służył jako przestrzeń na dane gier, konfiguracji, motywów i innych elementów (domyślnie). Do mniejszych produkcji, które stworzono na Nintendo Game Boya, Game Boya Advance, NES-a czy też SNES-a, w zupełności wystarczy nawet 32-gigabajtowy nośnik. Natomiast spora część z nas zapewne będzie chciała zagrać również w tytuły z PSP, GameCube'a lub Sony PlayStation 3. W tym wypadku pozostają dwie opcje: bardziej pojemny pendrive lub umieszczenie wszelkich danych na innym dysku. To właśnie ta druga metoda jest korzystniejsza i całkowicie bezinwazyjna. Całość zostanie w większym stopniu omówiona w dalszej części tego poradnika.

Najpierw oczywiście musimy pobrać odpowiedni obraz systemu dla naszego urządzenia. Przechodzimy więc na tę stronę i klikamy przycisk Direct link zaraz przy ikonce komputerów z podpisem Desktop, Laptop, NUC and Intel-based Apple Computers (x86_64). Międzyczasie, kiedy skompresowany obraz Batocery będzie pobierany na nasz nośnik danych (wszak cały system wymaga "ściągnięcia" niemal 3 GB), możemy przejść pod ten adres w celu pobrania programu balenaEtcher (najlepiej wybrać wersję portable, gdyż nie wymaga ona instalacji), który umożliwi nam instalację obrazu systemu na pamięci flash (pendrive). Warto zaopatrzyć się również w program 7-zip, ponieważ pomoże on wypakować archiwum w formacie .gz.

(Wybieramy wersję zgodną z architekturą systemu)

Po pobraniu wszystkich plików instalujemy w pierwszej kolejności program 7-Zip (tak samo, jak każdy inny). Następnie klikamy na pobrany plik systemu prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybieramy 7-Zip -> Wypakuj tutaj. Czekamy na wypakowanie z archiwum pliku z końcówką .img. Umieszczamy pendrive'a w porcie USB i uruchamiamy pobrany wcześniej program balenaEtcher. Teraz naciskamy przycisk Flash from file i w nowo otwartym oknie wskazujemy plik z odpowiednim rozszerzeniem (.img).

Po wybraniu pliku przechodzimy do drugiej zakładki Select target i zaznaczamy pozycję, która przedstawia naszego pendrive'a. Bardzo ważne jest, żeby nie pomylić nośnika danych. Co prawda program ma pewnego rodzaju zabezpieczenia, które znacznie utrudniają wybranie dysku systemowego, jednak ostrożności nigdy za wiele. Po oznaczeniu pamięci flash klikamy Select 1, a następnie Flash!. Pozostało nam poczekać na zakończenie całego procesu. Na tym etapie to już wszystko. Nasz pendrive może zostać użyty w trakcie rozruchu komputera.

Batocera - Konfiguracja BIOS oraz uruchomienie systemu

Oczywiście, aby uruchomić jakąkolwiek instalację z konkretnego nośnika danych, zazwyczaj wymagana jest konfiguracja ustawień systemu BIOS. W celu przejścia do dostępnych opcji rozruchowych tuż po włączeniu komputera musimy wcisnąć odpowiedni przycisk. Każdy sprzęt ma zdefiniowany inny klawisz, jednak poniżej znajdziemy pomocniczą tabelę, która zawiera te najczęściej używane.

Klawisz ASUS F2 dla komputerów, F2 lub DEL dla płyt głównych Acer F2 lub DEL Dell F2 lub F12 ECS DEL Gigabyte / Aorus F2 lub DEL HP F10 Lenovo (Laptopy) F2 lub Fn + F2 Lenovo (Komputery stacjonarne) F1 Lenovo (ThinkPady) Enter, a następnie F1 MSI DEL zarówno dla płyt głównych, jak i PC Microsoft Surface (Tablety) Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zwiększania głośności Origin PC F2 Samsung F2 Toshiba F2 Zotac DEL

Kiedy już pojawi się przed nami system BIOS, musimy poszukać kilku opcji, bez których nie będzie możliwe uruchomienie oprogramowania z innych nośników. Dla ułatwienia poniżej umieszczono listę opcji, które musimy znaleźć oraz skonfigurować. Oczywiście nie każda z wymienionych pozycji musi być widoczna w naszym wypadku, jednak zazwyczaj są to:

Secure Boot - jedna z najważniejszych opcji, którą musimy wyłączyć ( Disabled )

- jedna z najważniejszych opcji, którą musimy wyłączyć ( ) Boot Order / UEFI Boot Order / Boot Sequence - w tym miejscu musimy się upewnić, że nasz pendrive znajduje się na samej górze, czyli na pozycji numer 1

/ / - w tym miejscu musimy się upewnić, że nasz pendrive znajduje się na samej górze, czyli na pozycji numer 1 Fast Boot - funkcja powinna być zdezaktywowana

- funkcja powinna być zdezaktywowana OS Type - czasami widoczna jest również ta opcja, wtedy wystarczy wybrać Other OS

- czasami widoczna jest również ta opcja, wtedy wystarczy wybrać USB Boot - jeśli występuje, to oczywiście włączamy tę funkcjonalność

Na koniec zapisujemy wprowadzone zmiany poprzez Save Changes. Po wszystkich wykonanych krokach nasz komputer powinien wystartować z podłączonej pamięci flash i po chwili naszym oczom ukaże się udźwiękowione logo systemu Batocera. Czas więc na konfigurację naszego nowego środowiska do retro gier.