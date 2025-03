YouTube Premium Lite - nowy plan pozbawia serwis większości reklam, a jest znacznie tańszy od YouTube Premium

Oglądanie filmów na YouTubie jest dziś mocno utrudniane przez wszechobecne reklamy. Rozwiązaniem jest plan Premium, bez którego w zasadzie trudno wyobrazić sobie dziś swobodne funkcjonowanie na tej platformie. Obecnie ta forma subskrypcji kosztuje 25,99 zł​ na miesiąc (indywidualnie), a zatem nie jest to wielki wydatek. Amerykańscy internauci muszą jednak płacić za niego aż 13,99 dolarów miesięcznie. Nic dziwnego więc, że powstała tańsza alternatywa.

Nieco rozczarowujący jest fakt, że po opłaceniu planu Premium Lite i tak będzie można natknąć się na reklamy. Co więcej, pakiet Lite nie zapewni możliwości pobierania filmów i odtwarzania ich w trybie offline. Użytkownicy nie będą także w stanie odtwarzać wideo w tle.

Nowy plan kosztuje 7,99 dolarów miesięcznie, a więc jest niemal o połowę tańszy względem "prawdziwego" Premium. Mogą korzystać już z niego użytkownicy w USA, a w nadchodzących tygodniach plan ma być zaoferowany internautom YouTube w Niemczech, Tajlandii i Australii. Możemy oczekiwać, że kiedyś trafi również do naszego kraju (może kosztować wówczas ok. 15 zł miesięcznie). Prawdę mówiąc, trudno zakładać, że YouTube Premium Lite okaże się wielkim sukcesem - wydaje się, że jeśli ktoś zamierza wydawać swoje pieniądze na tego typu subskrypcje, to w zamian wolałby chyba w ogóle nie oglądać reklam. Z osądem poczekajmy jednak na opinie pierwszych użytkowników.

Źródło: GSMarena, Blog YouTube