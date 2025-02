YouTube to nowa telewizja - twierdzi Google. Prawie 20-letni serwis jest popularniejszy na TV niż na smartfonach

Najpopularniejsza platforma z treściami wideo, czyli YouTube, istnieje już niemal 20 lat. Jak wspomina Google, w tym okresie twórcy przeszli z kręcenia wideo o dość słabej jakości do tworzenia własnych studiów i produkowania dużo lepszych materiałów. Wydawać by się mogło, że użytkownicy do konsumpcji wideo z tej platformy wykorzystują głównie smartfony. Z najnowszego raportu wynika jednak, że odbiorcy spędzają więcej czasu na telewizorach, co jest dość zaskakujące.

Platforma YouTube bardzo zmieniła się od czasu swojego debiutu w 2005 roku. Dziś serwis zarządzany przez Google stanowi główne źródło rozrywki dla wielu osób. Co ciekawe, użytkownicy do oglądania treści wideo wybierają obecnie telewizory, a nie smartfony, jak mogłoby się wydawać (dane z USA).

Zapewne dla wielu osób taki rozwój wydarzeń może być zaskakujący. YouTube od jakiegoś czasu oferuje dostęp do krótkich pionowych filmików o nazwie Shorts, które cieszą się całkiem sporą popularnością. Logika podpowiada, że wzrost popularności takich treści powinien się przyczynić do jeszcze większego używania smartfonów do przeglądania platformy. Okazuje się jednak, że w Stanach Zjednoczonych użytkownicy spędzają więcej czasu przed telewizorem, aby oglądać swoje ulubione treści (także Shorts), aniżeli na urządzeniach mobilnych. Widzowie każdego dnia poświęcają średnio ponad 1 mld godzin na oglądanie wideo na dużych ekranach. Google przyrównało YouTube do nowej telewizji, która jest bardziej interaktywna i zawiera treści takie jak transmisje na żywo, talk-show, czy też podcasty (kolejna ciekawostka: serwis jest najczęściej wybieranym medium do słuchania podcastów w USA). Już wkrótce oglądając wideo z tej platformy na TV, będziemy mogli korzystać ze smartfona do dodatkowych interakcji (zostawienie komentarza, dokonanie zakupu), a przy tym trwają testy funkcji Watch With (twórcy mogą reagować w czasie rzeczywistym na transmisje na żywo z meczów i innych wydarzeń).



fot. Ksv_gracis (Pixabay)

W swoim wpisie na blogu Google odniosło się również do tego, że YouTube pozwala twórcom docierać do większej publiczności, a tworzone filmy mają dużo lepszą jakość, wszak popularni youtuberzy otwierają spore studia. Zarazem serwis daje twórcom wiele możliwości czerpania zysków i ulepszoną sposobność kontaktowania się ze swoimi widzami przez sekcję Communities (udostępniana stopniowo). Wprowadzana jest także funkcja Hype, która w zamyśle ma umożliwić wybicie się mniejszym kanałom (do 500 tys. subskrypcji). Nie mogło zabraknąć kilku słów na temat tzw. sztucznej inteligencji, która ma ułatwić tworzenie treści, a niebawem wszyscy twórcy, którzy zakwalifikowali się do programu partnerskiego, będą mogli skorzystać z automatycznego dubbingu. Popularność platformy zdaje się tylko rosnąć, o czym świadczy fakt, że już prawie drugi rok z rzędu YouTube jest chętniej wybierany od serwisów streamingowych (biorąc pod uwagę czas oglądania).

Źródło: Google, Foto mobilne: EyestetixStudio, Ikona: Rakib Hassan Rahim