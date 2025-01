YouTube Playables - na platformę zmierza nowa funkcja. Google ponownie uderza w branżę gier

Google mimo bycia gigantem technologicznym często wprowadza w życie pomysły, które po niedługim czasie "zakopuje". Można wspomnieć choćby o streamingu gier Google Stadia, który wystartował pod koniec 2019 roku, a nieco ponad trzy lata później został oficjalnie spisany na straty. Podobnie sytuacja wyglądała z platformą YouTube Gaming, która miała rywalizować z Twitchem, natomiast jej żywot także nie trwał długo. Firma jednak nie zamierza rezygnować z branży gier i powoli wprowadza nową funkcję do aplikacji YouTube o nazwie Playables.

Google umożliwiło niektórym użytkownikom platformy YouTube dostęp do nowej funkcji Playables. Niebawem w serwisie, a także w aplikacji mobilnej będziemy mogli... zagrać w gry.

Z pewnością dobrze pamiętamy czasy, w których to Google starał się prężnie rozwijać skrzydła w dziedzinie gier wideo. Niestety za każdym razem firma ponosiła klęskę i to dość znaczącą. Wspomniana Stadia nie była złym pomysłem, wszak na rynku działają obecnie konkurencyjne rozwiązania, natomiast jej realizacja nie należała do najlepszych. O platformie YouTube Gaming zapewne również mało kto pamięta (2015 - 2019 r.). Jednak z najnowszych doniesień, a także oficjalnej listy wprowadzanych zmian na platformie YouTube, możemy się dowiedzieć, że obecnie testowana jest eksperymentalna funkcja Playables. Aktualnie tylko wybrani użytkownicy mają do niej dostęp, ale wszystko wskazuje na to, że zostanie ona niebawem wprowadzona dla innych.

Funkcja ma być dostępna w nowej sekcji, która będzie widoczna pośród innych materiałów wideo w serwisie. Dostęp do niej zyskają zarówno użytkownicy aplikacji mobilnej, jak i ci korzystający z przeglądarki internetowej. Z kolei sposobność zarządzania historią gier oraz zapisanymi postępami, będzie możliwa w historii przeglądania. Pierwsze informacje mówią o tym, że testowana była gra Stack Bounce. Sugeruje to, że platforma nie będzie oferować pełnego streamingu gier, a proste tytuły, które będą miały na celu umilić chwilę wolnego czasu. Ten pomysł ma dużo większe szanse na powodzenie, aniżeli omawiane pokrótce wcześniejsze rozwiązania - szczególnie jeśli dostęp do Playables okaże się darmowy.

Źródło: Google