Xiaomi RedmiBook - AMD Ryzen 4000 już od 2000 złotych

Xiaomi to marka, o której nie dało się nie słyszeć będąc fanem nowych technologii. Chińczycy zawojowali polski, ale również i europejski rynek tanimi, acz wydajnymi smartfonami, a prócz tego w swojej ofercie mają całe zatrzęsienie innych, ciekawych produktów. Oferują oni również laptopy, a tak się składa, że dzisiaj zaprezentowano nowe modele Xiaomi RedmiBook 13, 14 oraz 16. Wspomniane notebooki oparto na świeżych i wydajnych układach APU od AMD w postaci Ryzena 5 4500U oraz Ryzena 7 4700U. Całość dopełnia minimalistyczny, acz ciekawy design oraz naprawdę niezłe ceny. Łącznie w sprzedaży pojawi się 9 wariantów różniących się rozmiarem, procesorem, pamięcią RAM oraz pojemnością fabrycznego SSD.

Xiaomi RedmiBook 13 jest dostępny w przedsprzedaży już od około 2039 złotych, zaś RedmiBook 14 oraz RedmiBook 16 od około 1980 złotych.

Xiaomi RedmiBook zadebiutuje w wersji z matrycą 13-, 14- oraz 16-calową, przy 90% współczynniku screen-to-body, 100% pokryciu palety sRGB i z rozdzielczością Full HD. Mniejsze warianty będą dysponować jasnością 300 nitów, większy zaś 350 nitów. Jeśli chodzi o rozmiary urządzenia to jest to 307,3 x 195 x 17,8 milimetrów i 1,23 kilograma dla Xiaomi RedmiBook 13, 320 x 203 x 16,85 milimetrów oraz 1,2 kilograma dla RedmiBook 14 i wreszcie 367,20 x 232,85 x 17,55 milimetrów oraz 1,8 kilograma dla RedmiBook 16. Mniejsze urządzenia wyposażono w baterię o pojemności 40 Wh, zaś większy notebook doczekał się baterii o pojemności 46 Wh.

Wszystkie z nowych Xiaomi RedmiBook dysponują zestawem złącz w postaci dwóch USB typu C, dwóch USB typu A, jednego HDMI oraz złącza słuchawkowego. Całość dopełnia zintegrowany czytnik linii papilarnych oraz kompaktowa ładowarka 65 W ze złączem USB typu C. Naprawdę ciekawe robi się jednak gdy zerkniemy na sugerowane chińskie ceny, zwłaszcza że to wartości z wliczonym już tamtejszym podatkiem:

AMD Ryzen 5 4500U, 8 GB RAM, 512 GB SSD; 3799 CNY (3599 CNY w przedsprzedaży), czyli około 2155 (2039) złotych Xiaomi RedmiBook 13: AMD Ryzen 5 4500U, 16 GB RAM, 512 GB SSD;

AMD Ryzen 5 4500U, 16 GB RAM, 512 GB SSD; 3999 CNY (3799 CNY w przedsprzedaży), czyli około 2265 (2155) złotych Xiaomi RedmiBook 13: AMD Ryzen 7 4700U, 16 GB RAM, 1 TB SSD:

AMD Ryzen 5 4500U, 8 GB RAM, 512 GB SSD; 3799 CNY (3499 CNY w przedsprzedaży), czyli około 2155 (1980) złotych Xiaomi RedmiBook 14: AMD Ryzen 5 4500U, 16 GB RAM, 512 GB SSD;

AMD Ryzen 5 4500U, 16 GB RAM, 512 GB SSD; 3999 CNY (3699 CNY w przedsprzedaży), czyli około 2265 (2095) złotych Xiaomi RedmiBook 14: AMD Ryzen 7 4700U, 16 GB RAM, 512 GB SSD;

AMD Ryzen 5 4500U, 8 GB RAM, 512 GB SSD; 3799 CNY (3499 CNY w przedsprzedaży, czyli około 2155 (1980) złotych) Xiaomi RedmiBook 16: AMD Ryzen 5 4500U, 16 GB RAM, 512 GB SSD;

AMD Ryzen 5 4500U, 16 GB RAM, 512 GB SSD; 3999 CNY (3699 CNY w przedsprzedaży), czyli około 2265 (2095) złotych Xiaomi RedmiBook 16: AMD Ryzen 7 4700U, 16 GB RAM, 512 GB SSD;

Przedsprzedaż z promocyjnymi cenami potrwa w Chinach do 31 maja 2020, zaś do zwykłej sprzedaży trafią już 1 czerwca 2020. Jak na razie nic nie wiadomo o europejskiej premierze i sugerowanych cenach. A szkoda, bo wygląda to naprawdę atrakcyjnie. Zwłaszcza gdy znamy już wydajność zarówno układu AMD Ryzen 5 4500U, jak i AMD Ryzen 7 4700U na podstawie naszych testów konkurencyjnego, acz droższego modelu Acer Swift 3.

Źródło: Xiaomi, weibo