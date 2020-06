Xbox Series X - ujawniono polską datę premiery konsoli Microsoftu

W tym roku zadebiutują konsole nowej generacji w postaci Xbox Series X od Microsoftu oraz PlayStation 5 od Sony. O tym drugim urządzeniu wciąż nie wiemy zbyt wiele nie licząc oczywiście technicznej specyfikacji. Dość powiedzieć, że fani Sony jeszcze bardziej się poirytowali po ostatnim przesunięciu wydarzenia "The Future of Gaming", podczas którego miały zostać zaprezentowane gry na nową generację PlayStation. Z kolei Microsoft przybrał inną formę promocji, bowiem już od grudnia ubiegłego roku przedstawiono mnóstwo informacji o sprzęcie, włączając w to finalny projekt Xboxa Series X. Wygląda na to, że teraz poznaliśmy także polską datę premiery urządzenia. Serwis Allegro przedwcześnie bowiem na karcie produktu ujawnił dokładną datę debiutu.

Serwis Allegro przedwcześnie ujawnił polską datę premiery konsoli Xbox Series X. Wszystko wskazuje na to, że premiera sklepowa odbędzie się w piątek 20 listopada. Idealnie na rozpoczynający się wówczas weekend.

Oficjalną specyfikację konsoli Xbox Series X poznaliśmy już blisko 3 miesiące temu. Całość bazuje na customowym APU o rozmiarze 360,45 mm² w skład którego wchodzi 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor AMD Zen 2 o taktowaniu 3,66 GHz / 3,8 GHz. Układ graficzny to Radeon bazujący na architekturze RDNA 2. GPU posiada 52 bloki CU (3328 procesorów strumieniowych) o taktowaniu 1825 MHz i mocy obliczeniowej rzędu 12 TFLOPS przy obliczeniach pojedynczej precyzji FP32. Całość wyprodukowano w 7 nm procesie technologicznym TSMC. Konsola posiada także 16 GB pamięci GDDR6 na magistrali 320-bitowej, przy czym 10 GB ma przepustowość rzędu 560 GB/s, z kolei pozostałe 6 GB VRAM ma przepustowość 336 GB/s. Nie zabraknie także wsparcia dla Ray Tracingu, Variable Rate Shading oraz bibliotek DirectX 12 Ultimate.

Dzięki mniej lub bardziej świadomej pomyłce serwisu Allegro, poznaliśmy teraz także polską datę premiery konsoli Xbox Series X. Na oficjalnej stronie urządzenia w serwisie Allegro przez krótki czas widniała data 20 listopada 2020 roku. Jest to piątek i historycznie patrząc to podobny okres co Xbox One, który debiutował 22 listopada, również w piątek. Informacja o dacie bardzo szybko zniknęła ze strony Allegro, jednak w sieci nic nie ginie i bardzo łatwo w Google można odtworzyć pierwotną wersję witryny. Teraz jedynym znakiem zapytania jest tak naprawdę cena urządzenia. Już od dłuższego czasu mówi się, że Xbox Series X będzie tańszą konsolą od PlayStation 5, jednak dopiero po oficjalnym ujawnieniu tej informacji zyskamy 100 procentową pewność.

