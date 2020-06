X-kom: Tańsze podzespoły komputerowe, laptopy i smartfony

W sklepie x-kom ruszyła właśnie nowa promocja gamingowa, w której znalazło się wiele sprzętów i akcesoriów niezbędnych do grania. Wszystko z rabatami sięgającymi nawet 70%. Do tego trwa także akcja z darmową dostawą: wystarczy wybrać trzy dowolne artykuły z oferty sklepu, a solidnie zabezpieczona paczka zostanie wysłana do Was gratis. Skoro gaming to zabawa, w której, aby osiągnąć dobre wyniki, należy zainwestować w odpowiedni sprzęt i akcesoria, które często są dosyć kosztowne. Dlatego wszelkie promocje z tym związane są zawsze mocno wyczekiwane. Doskonale wie o tym x-kom, który regularnie organizuje promocje poświęcone wyłącznie sprzętom dedykowanym graczom.

Gaming to zabawa, w której, aby osiągnąć dobre wyniki, należy zainwestować w odpowiedni sprzęt i akcesoria, które często są dosyć kosztowne.

Właśnie ruszyła kolejna promocja tego typu, a w niej wszystko, co potrzebne do wirtualnej rozrywki: od routerów, myszek i klawiatur, po konsole, monitory, desktopy oraz karty graficzne. Jeśli dodamy, że rabaty sięgają tu nawet 70%, to możemy mówić o promocji idealnej. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: ready2play i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 15.06.2020 do 21.06.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu.

Promocja gamingowa Ready2Play

Przecena: 729 → 659 złotych

Przecena: 5099 → 4199 złotych

Przecena: 1599 → 1499 złotych

Przecena: 5199 → 4899 złotych

Przecena: 499 → 349 złotych

Przecena: 2999 → 2799 złotych

Przecena: 649 → 549 złotych

Przecena: 129 → 69 złotych

Przecena: 339 → 319 złotych

Przecena: 759 → 699 złotych

Dzień Ojca

Dzień Ojca coraz bliżej, więc warto już zastanowić się nad prezentami z tej okazji. Jednak co wybrać tacie? Jeśli nie chcesz kolejny raz kupować paska, portfela, czy krawata, to zajrzyj na stronę x-kom. Sklep przygotował całe mnóstwo inspiracji z okazji Dnia Ojca. Z pewnością jakiś elektroniczny gadżet to coś, co wywoła uśmiech na twarzy niejednego taty. Może to dobra okazja, żeby poszaleć i wymienić mu stary, wysłużony monitor na jakiś nowszy model? Promocja obowiązuje od 12.06.2020 do 23.06.2020 r. lub do wyczerpania limitu produktów.

Cena promocyjna: 1679 złotych

Cena promocyjna: 3299 złotych

Cena promocyjna: 699 złotych

Cena promocyjna: 299,99 złotych

Darmowa dostawa

W x-kom do 21 czerwca możecie korzystać z darmowej dostawy. Zasady promocji są proste: wystarczy wybrać co najmniej trzy dowolne artykuły z oferty x-kom, a darmowa dostawa naliczy się automatycznie, bez konieczności aktywowania żadnego kodu. Promocja dotyczy wszystkich produktów dostępnych w ofercie x-kom i trwa do 21.06 lub do wcześniejszego wyczerpania asortymentu. Więcej szczegółów znajdziecie na portalu Geex.

Źródło: x-kom