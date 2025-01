Wysokie rachunki za ogrzewanie? Noctua ma prosty sposób na poprawę sytuacji, jakiego się raczej nie spodziewasz

Choć zimy w Polsce nie są od pewnego czasu już tak srogie, to i tak każde mieszkanie musi być ogrzewane w tym okresie. Niezależnie od tego, czy korzystamy z pompy ciepła, czy też ogrzewania elektrycznego, trzeba się liczyć z całkiem sporymi kosztami. Austriacka firma Noctua, która tworzy chłodzenia dla procesorów i wentylatory, ma dla nas kilka rad dotyczących tego aspektu. Rozwiązaniem ma się okazać... integracja wentylatorów komputerowych z grzejnikiem.

Noctua to znany producent chłodzeń dla podzespołów komputerowych. Jak się okazuje, firma znalazła nowe zastosowanie dla swoich wentylatorów: mogą nam one pomóc zwiększyć wydajność ogrzewania w mieszkaniu, a zarazem przyczynią się do zmniejszenia kosztów.

Noctua zapewnia, że wentylatory umieszczone nad i/lub pod grzejnikiem mają pomóc w efektywniejszym i bardziej równomiernym rozprowadzaniu ciepła po mieszkaniu (co ma też zapobiegać powstawaniu pleśni w miejscach o słabym przepływie powietrza i dużej wilgotności). Powinno się to również przełożyć na zmniejszenie kosztów zarówno przy korzystaniu z pomp ciepła, jak i pieców. Firma odwołuje się do wymuszonej konwekcji - więcej o tym procesie przeczytamy TUTAJ.

Austriackie przedsiębiorstwo informuje, że pierwotna inwestycja (wentylatory od tej firmy nie należą do najtańszych, a średnie koszty za całość mogą wynosić od 140 do 200 euro - oprócz dwóch lub trzech wentylatorów potrzebujemy również zasilacza, podkładek, uszczelek i sterownika) może się zwrócić dzięki oszczędności energii. Kiedy rozprowadzanie ciepła będzie wydajniejsze, to będziemy mogli zmniejszyć poziom na termostacie lub skrócić czas ogrzewania, co zredukuje ogólne koszty o 5-10%. Marka powołuje się na projekty DIY ze świata oszczędzania energii, w których użytkownicy chwalą sobie takie rozwiązanie. Promuje przy okazji autorskie modele wentylatorów, które są objęte 6-letnią gwarancją. Z pełnym punktem widzenia firmy zapoznamy się pod tym adresem.

Źródło: Noctua