Noctua NH-D15 G2 - premiera kolejnej generacji flagowych coolerów z wydajnymi i cichymi wentylatorami

Noctua to jeden z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych producentów rozwiązań chłodzących do komputerów. Choć produkty firmy są zazwyczaj kosztowne i mają charakterystyczny wygląd, który nie każdemu się podoba, to nie można zaprzeczyć ich jakości. Na rynek trafiły właśnie coolery Noctua NH-D15 G2, które są flagowym rozwiązaniem w ofercie austriackiego przedsiębiorstwa. Wśród zalet można wymienić dobrą efektywność i wysoką kulturę pracy.

Noctua NH-D15 G2 to flagowe coolery austriackiej firmy. W porównaniu do rozwiązań poprzedniej generacji zwiększono efektywność rozpraszania ciepła, przy zachowaniu wysokiej kultury pracy.

Najnowsze propozycje firmy Noctua to łącznie trzy typy coolerów. NH-D15 G2 to wariant standardowy, który znajdzie zastosowanie w zwykłych zestawach bazujących między innymi na podstawkach AM5 i LGA 1700. Chłodzenie zostało tak skonstruowane, żeby w sposób optymalny przylegało do CPU, co przekłada się na dobre właściwości chłodzące. Cooler powinno stosować się wraz z podkładkami NM-ISW1, które dołączone są do zestawu, w celu zmniejszenia ryzyka deformacji procesora. Innym wariantem jest NH-D15 G2 HBC (High Base Convexity), który powstał z myślą o systemach wykorzystujących zwiększony nacisk elementu ILM (Independent Loading Mechanism) płyty głównej na procesor. Z coolera tego typu powinny skorzystać też osoby, których procesor uległ lekkiej deformacji w wyniku długotrwałego użytkowania. Model NH-D15 G2 LBC (Low Base Convexity) to w praktyce przeciwieństwo HBC. Ten wariant skierowany jest do osób, których procesory są bardzo płaskie, a mechanizm ILM nie wywiera na nie nadmiernego nacisku. Cooler powinien dobrze przylegać do procesorów na AM5 nawet bez stosowania specjalnych podkładek.

Noctua NH-D15 G2 Kompatybilność z podstawkami Intel:

LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1151, LGA 1150

AMD:

AM5, AM4 Wymiary z wentylatorem 152 x 150 x 168 mm Wymiary bez wentylatora 127 x 150 x 168 mm Materiał Miedź (podstawa i ciepłowody), aluminium (żeberka radiatora),

lutowane spoiwa, niklowane pokrycie Współczynnik NSPR 228 Kompatybilność ze wentylatorami 140 x 140 x 25; 140 x 140 x 25; 120 x 120 x 25 Maksymalne obroty zainstalowanego wentylatora 1500 RPM Gwarancja producenta 6 lat Cena 149,90 euro

Od strony technicznej Noctua NH-D15 G2 to następca doskonale znanego NH-D15. Mamy tutaj po prostu do czynienia z kolejną generacją chłodzenia, która doczekała się kilku ulepszeń. O zapewnienie odpowiednich temperatur dbają najwyższej jakości wentylatory NF-A14x25r G2 (można je kupić też oddzielnie), układ ośmiu ciepłowodów oraz asymetryczne stosy żeberek, opracowane specjalnie pod kątem optymalnego przepływu powietrza. To sprawia, że NH-D15 G2 cechuje się bardzo dobrą wydajnością i kulturą pracy. Jak przekonuje producent, chłodzenie jest w stanie pod względem efektywności nawiązać równorzędną walkę z wieloma coolerami typu AIO. Całość została opracowana tak, żeby nie przysłaniała górnego slotu PCIe x16 w większości współczesnych płyt głównych. Na swój sprzęt producent daje aż sześcioletnią gwarancję. Należy zaznaczyć, że coolery NH-D15 G2 to flagowe produkty firmy Noctua, zatem nie należą one do tanich. Każdy spośród wymienionych trzech wariantów sprzętu to koszt 149,90 euro.

Źródło: Noctua