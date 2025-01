World of Tanks - Wargaming wprowadza do gry jednostkę polskich niszczycieli czołgów w ramach najnowszej aktualizacji

Studio Wargaming stale rozwija swoją flagową serię, starając się wzbogacać rozgrywkę. Tym razem prezentuje najnowszą aktualizację do World of Tanks, która wprowadza do gry dodatkową linię czołgów do polskiego drzewka technologicznego. Jednostki wyposażone w działa o znaczącej sile uderzeniowej dodającej do rozgrywki mechanikę pozwalającą na prowadzenie agresywnych starć. Oto dokładna rozpiska update'u, który jest dostępny od wczoraj.

World of Tanks otrzymało aktualizację wprowadzającą do rozgrywki jeszcze jedną linię czołgów wchodzącą w skład polskiego drzewka technologicznego.

Niszczyciele czołgów to trzecia gałąź polskiego drzewka technologicznego, uzupełniająca dotychczasowy wybór spośród czołgów ciężkich i średnich. Pierwsze trzy czołgi to kolejno: SDP 40 Zadymka, SDP 44 Burza, a także SDP 57 Gowika. Te jednostki poziomów V – VII można określić jako klasyczne bezwieżowe niszczyciele oferujące rozgrywkę dobrze znaną dowódcom tej klasy pojazdów. Charakteryzują się mobilnością, dobrą ochroną od frontu i solidnymi działami zdolnymi do zadawania potężnych uszkodzeń.

Prawdziwa gratka dla dowódców zaczyna się na wyższych poziomach. SDP 58 Kilana, SDP 50 Gonkiewicza i NC 70 Błyskawica to pojazdy poziomów VIII – X wprowadzające do World of Tanks zupełnie nową mechanikę pocisków, umożliwiającą zadawania maksymalnych obrażeń w starciach na bliskim dystansie – większe ryzyko, większa nagroda. Pierwszą częścią nowości dla polskich niszczycieli są przeprojektowane działa czołgów, które pozwalają korzystać z pocisków z dnem w kształcie gwiazdy. Nowa amunicja jest najskuteczniejsza w odległości do 50m, a wraz ze wzrostem dystansu zadawane uszkodzenia będą się zmniejszały. Taktyczne ustawienie czołgów będzie miało jeszcze większe znaczenie niż do tej pory. Kolejnym elementem nowej mechaniki są działa z głęboko gwintowanymi lufami, które czołgom najwyższych poziom pozwalają strzelać z niezrównaną siłą uderzeniową. Oznacza to przede wszystkim, że polskie niszczyciele charakteryzują się najwyższą prędkością pocisków specjalnych w grze.

Razem z nową polską siłą uderzeniową do gry trafia też dowódca gotów do poprowadzenia natarcia. Popularny polski streamer i wieloletni twórca treści o World of Tanks, Cygan stanie u boku czołgistów z własną ścieżką głosową. Ponadto, w grze zadebiutuje też całkowicie nowy tryb pośmiertny, który pozwoli między innymi poznać szczegóły strzału, przez który gracze zostali pokonani. Więcej informacji pomoże dowódcom wyciągać wnioski niezbędne do zwycięstwa w kolejnych starciach. Aktualizacja dostępna jest od wczoraj, natomiast szczegółowe informacje na jej temat można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej gry.

Źródło: Wargaming