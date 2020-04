Windows 10 - majowa aktualizacja wyraźnie odciąży dyski HDD

Dziś standardem powoli się staje dysk SSD, na którym zainstalowany jest nie tylko system, lecz również wszystkie niezbędne aplikacje czy gry. Mimo wszystko mnóstwo komputerów wyposażonych jest nadal w klasyczne dyski talerzowe, które choć uchodzą za znacznie bardziej pojemne, to jednak są one bardziej awaryjne i przede wszystkim znacznie wolniejsze. Przez to praca na nich może nie być zbyt komfortowa. W ogólnym działaniu przeszkadzać może też sam Windows 10, który przez swój system indeksowania często powoduje przeciążenie dysku twardego. Nie trzeba chyba dodawać, jak źle może to wpływać na codzienną pracę. Na szczęście zbliżająca się majowa aktualizacja znacząco odciąży talerzowe nośniki.

Jeśli posiadasz dysk HDD i często narzekasz na spadki wydajności systemu, nie powinieneś zbyt długo czekać z pobraniem update'u. Nadchodząca majowa aktualizacja do systemu Windows 10 naprawi problematyczny mechanizm indeksowania danych.

Nadchodzący update nosi oznaczenie 2004, a jego główna cecha to właśnie naprawa problematycznego mechanizmu indeksowania danych. Teraz czynności te mają być ograniczone lub całkowicie zatrzymywane przy procesie przesyłania czy usuwania plików, jak również przy aktywnym korzystaniu z dysku. Niezbędne operacje mają zostać wykonane w czasie, gdy komfort pracy użytkownika nie będzie zagrożony. W rezultacie dysk czy nawet sam procesor nie powinien być już przeciążany, co szczególnie mocno powinni odczuć posiadacze dysków HDD.

Korzyści dotkną rzecz jasna również właścicieli szybkich SSD-ków, ale zmiana to nie powinna być w ich przypadku szczególnie odczuwalna - nośniki te z reguły radzą sobie dobrze w takich sytuacjach, a przy tym często są niezbyt pojemne, przez co procesy indeksujące mają mniej pracy do wykonania. Majowa aktualizacja Windowsa 10 z oznaczeniem 2004 jest już ukończona i choć na razie dostęp do niej mają wyłącznie członkowie programu Windows Insider, to powinna zostać udostępniona wszystkim już niebawem. Jeśli więc posiadasz dysk HDD i często narzekasz na spadki wydajności systemu, nie powinieneś zbyt długo czekać z pobraniem update'u.

Źródło: Windows Latest