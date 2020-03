Panel sterowania może całkowicie zniknąć z Windowsa 10

Jeszcze kilka lat temu Windows 10 był surowym połączeniem stałych i sprawdzonych okienek z nowym interfejsem. Z biegiem czasu Microsoft stara się jednak przenosić wszystkie niezbędne funkcje do menu Ustawień, które staje się powoli kompletnym centrum administracyjnym. Można więc przewidzieć, że kiedyś popularny system zostanie pozbawiony wszystkich znanych i lubianych programów, które niegdyś były nieodłącznymi elementami "Okienek". Jeśli nadal lubicie z nich korzystać i nie potraficie sobie wyobrazić bez nich pracę w systemie, mamy dla Was złą wiadomość - Microsoft powoli przygotowuje się do unicestwienia popularnego i z pewnością kluczowego dla wielu Panelu sterowania.

Co tu dużo mówić, tylko kwestią czasu jest, gdy Windows 10 zostanie pozbawiony starych rozwiązań. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że przejście z Panelu sterowania będzie łagodne, a niezbędne operacje wykonamy równie bezproblemowo już za pomocą nowych narzędzi.

Jak poinformował Rafael Rivera, jeden z inżynierów Microsoftu, w najnowszej testowej wersji sytemu Windows 10 przeznaczonej dla testerów dodano opcję HideSystemControlPanel, SystemControlPanelFileExplorerRedirect oraz SystemControlPanelHotkeyRedirect. Sugerują one, jakoby gigant z Redmond mocno pracował nad wyłączeniem Panelu sterowania i migracją kolejnych elementów do Ustawień. Na szczęście nie oznacza to, że lada moment zostaniemy wszyscy pozbawieni dostępu do popularnego panelu. Prawdopodobnie odbędzie się to stopniowo, a cały proces wygaszania raczej nie powinien rozpocząć się już przy okazji najbliższej aktualizacji 20H1, lecz później.

As seen in build 19587 -- New velocity, HideSystemControlPanel (vso/tfs 25175482). Looks like Microsoft is working to kill {BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}



Example: pic.twitter.com/RXM4DEu48G — Rafael Rivera (@WithinRafael) March 19, 2020

Co tu dużo mówić - od samego początku widzimy w jakim kierunku zmierza Windows 10 i tylko kwestią czasu jest, gdy system ten zostanie pozbawiony starych rozwiązań. Dobrym przykładem jest chociażby próba podmienienia klasycznego Painta na bardziej rozbudowanego Painta 3D. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że przejście będzie łagodne, a niezbędne operacje wykonamy równie bezproblemowo już za pomocą nowych narzędzi. Kto wie, być może będą one nawet wygodniejsze? Tak czy siak, mamy jeszcze czas, żeby przygotować się na rezygnację z dotychczasowych przyzwyczajeń...

Źródło: @WithinRafael