Wiedźmin 3 za darmo na GOG, jeśli masz grę na innej platformie

Żyjemy w czasach, gdy gry coraz częściej rozdawane są za darmo. I to nie byle jakie. Tylko w ostatnich tygodniach można było zgarnąć bez wydawania choćby grosza tak duże tytuły, jak GTA V, Kingdom Come: Deliverance czy Sid Meier’s Civilization VI. W plotkach mówiło się również o rozdawnictwie Wiedźmina 3 przez Epic Games Store, ale ostatecznie te pogłoski się nie sprawdziły. Studio CD Projekt RED przygotowało jednak inną, również wartą uwagi promocję, w ramach której możecie istotnie otrzymać za darmo trzecią część przygód Geralta z Rivii na platformie GOG. Jest jednak pewien haczyk, ponieważ musicie posiadać kopię podstawowej wersji albo Edycji Gry Roku na takich platformach, jak PlayStation, Xbox, Steam, Origin i Epic Games. Oferta jest ograniczona czasowo.

Studio CD Projekt RED rozdaje za darmo grę Wiedźmin 3: Dziki Gon na platformie GOG posiadaczom innych wersji gry. Oferta jest ważna do 23 czerwca do godz. 13:00.

Niedawno Wiedźmin 3: Dziki Gon, jedna z najlepszych gier nie tylko 2015 roku, ale gier w ogóle, obchodził piąte urodziny, a nas wzięło na wspominki. Nie bez powodu, bo tak świetne, w dodatku polskie tytuły, jak RPG od studia CD Projekt RED, nie zdarzają się nader często. Do rzeczy jednak: co trzeba zrobić, by otrzymać Wiedźmina 3 za darmo na GOG? Trzeba połączyć swoje konta z konsol PlayStation 4 lub Xbox One oraz innych, wspomnianych wcześniej platform na PC z aplikacją GOG Galaxy 2.0 (wymagana jest wersja 2.0.16.187 w przypadku systemu operacyjnego Windows lub 2.0.16.200 w przypadku MacOS). Akcja jest ważna do 23 czerwca do godziny 13:00 czasu polskiego.

Kopia pojawi się automatycznie po przypisaniu gry poprzez baner bezpośrednio w aplikacji, a wszelkie postępy, włącznie ze spędzonym czasem i osiągnięciami, zostaną przeniesione do GOG Galaxy 2.0. Aby otrzymać Edycję Gry Roku, musicie takową posiadać w swojej bibliotece. Gdy dokupiliście osobno rozszerzenia, dostaniecie jedynie podstawkę. Co z posiadaczami wersji GOG? Ci mogą również skorzystać z promocji i otrzymają ważny przez 7 dni kod do rozdania w prezencie, pod warunkiem, że mają również egzemplarz na innej platformie. Przypominamy na marginesie, że edycję pudełkową na PC można przypisać do konta GOG. Rozdawnictwo nie obejmuje natomiast wydania na konsolę Nintendo Switch, gdyż GOG Galaxy 2.0 nie jest z nią zintegrowany.

Źródło: GOG