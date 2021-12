W SpaceX uderzył COVID-19. Firma z największą ilością zakażeń w Los Angeles. Zarażonych 132 pracowników

Według LA Times, siedziba SpaceX w Hawthorne w Kalifornii na przedmieściach Los Angeles, przeżywa obecnie epidemię COVID-19 w znacznie większym stopniu, niż jakakolwiek inna prywatna firma w L.A. Co najmniej 132 pracowników SpaceX uzyskało mianowicie w ostatnich dniach pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Szacuje się, że w firmie Elona Muska pracuje około 6 tysięcy osób, nie wiadomo jednak, jakie obostrzenia związane z pandemią mają miejsce na terenie zakładu. Obawy może budzić także niesprecyzowana opinia Muska w temacie testów i szczepień. Miliarder przed rokiem opublikował na Twitterze post, w którym podważał działanie testów antygenowych po tym jak jeden po drugim zwróciły mu odpowiednio wynik dodatki oraz ujemny.

Kolejna firma, która boryka się z dużą liczbą zakażeń koronawirusem na terenie Los Angeles to chociażby oddział FedEx ulokowany na terenie lotniska LAX. W oddziale tym, pozytywnym wynikiem testu "pochwaliło się" ostatnio 85 pracowników. Wracając jednak do samego SpaceX trzeba zauważyć, że nie jest to pierwszy taki przypadek na terenie firmy. W marcu 2020 roku co najmniej tuzin pracowników zostało skierowanych na kwarantannę, po powrocie do pracy pracownika, który wrócił zza granicy z pozytywnym wynikiem testu.

Tematem numer jeden, który od wielu, wielu miesięcy przewija się przez media jest właśnie COVID-19. Pojawiło się jednak pewne światełko w tunelu. Mianowicie szefowie firmy Pfizer ogłosili właśnie najnowsze prognozy, zgodnie z którymi do roku 2024 COVID-19 stanie się chorobą endemiczną, a więc występującą w stałej liczbie utrzymującej się przez wiele lat na tym samym poziomie. To właśnie wtedy moglibyśmy mówić o potencjalnym zakończeniu pandemii.

Źródło: Gizmodo