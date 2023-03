Rozglądasz się za bezkompromisowym smartfonem? vivo X90 Pro spełni Twoje fotograficzne i wydajnościowe oczekiwania

W obecnych czasach dzięki smartfonom w zasadzie każdy z nas może stać się fotografem i to fotografem nie byle jakim. Osoby, które mają trochę więcej doświadczenia w temacie fotografii, mogą wykonywać naprawdę niezłe zdjęcia nawet tańszymi smartfonami. A co z resztą użytkowników, których twarz na wydźwięk słowa "przysłona" wykrzywia się w zdziwieniu? Także i dla nich jest ratunek pod postacią smartfonów z flagowymi układami fotograficznymi. Zalicza się do nich zwłaszcza debiutujący na początku marca vivo X90 Pro, który swoimi możliwościami potrafi rzucić na kolana. Zarówno laik jak i profesjonalista będą zachwyceni z efektów i to bez względu czy mówimy o portretach, krajobrazach czy ujęciach nocnych.

Autor: Dominik Wiśniewski

Kwestiom fotograficznym przyjrzymy się dokładniej już za moment, a teraz warto jeszcze wspomnieć o innych wartościowych cechach urządzenia, wszak smartfon to nie tylko aparat. Tak się składa, że vivo X90 Pro był chwilę temu recenzowany przez naszą redakcyjną koleżankę i test ów wykazał, że telefon spisuje się świetnie w zasadzie na każdym polu. Innymi słowy — ma wszystko to, czym cechować powinien się flagowiec z krwi i kości. Mowa m.in. o pyło- i wodoszczelności w klasie IP68, ekstremalnie szybkim ładowaniu z mocą 120 W, któremu towarzyszy ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W czy w końcu o topowo wydajnym, ośmiordzeniowym procesorze sparowanym z układem graficznym obsługującym ray tracing.

Nasze redakcyjne testy smartfona vivo X90 Pro wykazały, że jest to jeden z najciekawszych flagowców ostatnich lat. Nie zawodzi nie tylko wydajnością czy jakością wykonania, ale także fotografią. Przypomnijmy więc, co też najlepszego jest on w stanie zaproponować swoim użytkownikom.

vivo X90 Pro — bezkonkurencyjny aparat: świetne zdjęcia i filmy zarówno w dzień, jak i w nocy

Już poprzednia generacja tytułowego smartfona — vivo X80 Pro — dostarczała świetnych zdjęć oraz nagrań wideo. W modelu vivo X90 Pro możemy liczyć na jeszcze więcej tej "fotograficznej dobroci". Producent zapewnia nas o profesjonalnym obrazowaniu nocnym, profesjonalnych portretach oraz ogólnie o profesjonalnej twórczości m.in. za sprawą braku opóźnień migawki czy rozbudowanej aplikacji fotograficznej. A jeśli zechcemy zabawić się w edycję materiałów foto i wideo, to z pomocą przyjdzie nam super szybka pamięć na dane UFS 4.0, która w naszych testach zwróciła wyniki dotyczące zapisu i odczytu sekwencyjnego w okolicach aż 3000 MB/s. Ale po kolei... Zacząć należy od tego, że vivo X90 Pro stworzony został we współpracy z niemiecką marką ZEISS, co już samo w sobie powinno być solidnym wyznacznikiem jakości. ZEISS stoi nie tylko za optyką czy powłoką polaryzującą (T*), ale także za oprogramowaniem fotograficznym. Dzięki temu w opcjach aplikacji Aparat natkniemy się na całe zatrzęsienie styli sygnowanych przez ZEISS. Mowa o stylach imitujących konkretne obiektywy producenta (Biotar, Sonnar, Planar, Distagon itp.), które oferują różne podejście do rozmazywania tła i znajdujących się na nim źródeł światła. W aplikacji znajdziemy także tryb o nazwie Naturalny kolor ZEISS, dzięki któremu nasze ujęcia będą miały możliwie naturalną kolorystykę i wierny punkt bieli.

Za zdjęcia i filmy w smartfonie vivo X90 Pro odpowiada 50-megapikselowa jednostka główna Sony IMX 989, 50-megapikselowy teleobiektyw Sony IMX758 oraz 12-megapikselowy ultraszeroki kąt Sony IMX663. Wszystkie te rozwiązania potrafią nagrywać w rozdzielczości przynajmniej 4K, wspierane są także autofocusem. Aparat główny oferuje ponadto nagrywanie w rozdzielczości aż 8K oraz — identycznie jak jednostka tele — optyczną stabilizację obrazu. Swoistą gwiazdą tego fotograficznego setupu jest oczywiście aparat główny 50 MP. Znajdziemy w nim wszak ogromną jak na dzisiejsze standardy matrycę o wielkości 1 cala, dzięki czemu zdjęcia są dobrze doświetlone oraz bogate w szczegóły. Jeśli zaś chodzi o zbliżenia, to jednostka tele (dedykowana w dużej mierze portretom) zapewnia 2-krotny, bardzo sprawny zoom optyczny. Osoby, które często wykonują zdjęcia typu selfie, będą też zafascynowane możliwościami aparatu przedniego. Ta 32-megapikselowa jednostka nie tylko świetnie tuszuje niedoskonałości ludzkich twarzy, ale pozwala także na korygowanie innych parametrów (zmniejszanie nosa, obniżanie czoła itp.) tak, aby efekt był w pełni zadowalający. Dodatkowo, od tej generacji aparat przedni oferuje też style portretowe ZEISS, identycznie jak aparat na pleckach.

vivo X90 Pro dostarcza naturalnie wyglądających, wyraźnych, niezaszumionych zdjęć o szerokiej rozpiętości tonalnej, które radują oko i duszę fotografa. Bardzo cieszy także fakt, że bez względu na to, z którego obiektywu korzystamy, dają nam one w zasadzie tożsame barwy i balans bieli, co zdarza się niezbyt często, nawet we flagowcach. Świetne wrażenie robi ponadto sprawne odcinanie tła, dzięki czemu w prosty sposób możemy wykonywać pełne artyzmu zdjęcia. No dobrze, wiemy już, że vivo X90 Pro to szalenie udana jednostka do wykonywania zdjęć. A jak radzi sobie z ujęciami nocnymi? Wszak to właśnie słabo doświetlone kadry są dla aparatów najbardziej wymagającymi. Dzięki vivo X90 Pro nie trzeba się tym jednak wcale przejmować, bowiem w nocy efekty są wręcz spektakularne i to właśnie w ujęciach nocnych najmocniej czuć potencjał urządzenia. Nocne ujęcia są nie tylko nieprzekłamane kolorystycznie, ale i szalenie szczegółowe, bez względu na to, czy wykorzystujemy do ich zrobienia tryb automatyczny, czy tryb nocny. Amatorzy nocnej fotografii powinni ucieszyć się także na wieść o innych nocnych trybach jak Superksiężyc czy Gwieździste Niebo.

vivo X90 Pro to nie tylko smartfon fotograficzny, ale także wideograficzny. Nagrywane materiały wideo oferują rozdzielczość do 8K, co generuje niesamowitą szczegółowość tychże nagrań. A jeśli zależy nam na "kręceniu" filmików z ręki, to szalenie przydatna okaże się dodatkowa stabilizacja, która oferuje aż dwa poziomy eliminacji drgań. Jakość tej stabilizacji to klasa sama w sobie. Otrzymujemy więc nie tylko płynne ujęcia, na które chce się patrzeć godzinami, ale także ujęcia bez utraty jakiejkolwiek ostrości podczas stawiania kolejnych kroków. Generalnie filmy wykonywane przy użyciu vivo X90 Pro to istny majstersztyk, bez różnicy, czy wykonujemy je za dnia czy też w nocy. Nagrania te cechują się ponadto wiernym odwzorowaniem kolorystyki. A jeśli mamy zadatki na reżysera, to z pomocą przyjdzie nam chociażby tryb ZEISS Cinematic Video Bokeh, jak i możliwość robienia nagrań o kinowych proporcjach 21:9. Jakby tego było mało, aplikacja Aparatu pozwala na włączenie specjalnej funkcji Autofocusa z wykrywaniem ruchu, aby przemieszczające się postaci czy rzeczy były zawsze tak ostre, jak powinny. Taki obiekt w ruchu może być ponadto wykrywany automatycznie lub ręcznie.

vivo X90 Pro — topowa wydajność na co dzień oraz w grach

vivo X90 Pro uraczono jednym z najszybszych na rynku układem MediaTek Dimensity 9200. Jest to SoC wykonany w procesie technologicznym TSMC 4 nm. Układ ów składa się z trzech klastrów. Pierwszy z nich to mocarny rdzeń Cortex-A3 bazujący na architekturze ARMv9, który pracuje z taktowaniem aż do 3,05 GHz. Drugi zawiera trzy rdzenie Cortex-A715 (2,85 GHz), a trzeci cztery energooszczędne jednostki Cortex-A510 (1,8 GHz). Ze wspomnianym procesorem sparowano także 12 GB szybkiej pamięci LPDDR5X RAM, które można rozszerzyć do 20 GB dzięki funkcji Extended RAM. Za grafikę odpowiada z kolei układ Mali Immortalis-G715 wyposażony w technikę Variable Rate Shading i w sprzętową obsługę ray-tracingu, dzięki czemu grafika w grach takich jak np. popularny FPS Arena Breakout staje się coraz bardziej realistyczna. Jakby tego było mało, procesor wspomagany jest także przez autorski układ vivo V2, który dodatkowo wspiera przetwarzanie obrazu dzięki algorytmom sztucznej inteligencji. Dzięki takiemu zestawowi możemy mieć absolutną pewność, że smartfon nigdy nas nie zawiedzie — nie będzie się przycinał, a przeglądanie internetu czy multimediów będzie zawsze błyskawiczne. Także najbardziej zapaleni mobilni gracze nie mają się czego obawiać — vivo X90 Pro podoła każdej, nawet najbardziej wymagającej grze, zapewniając nie tylko płynność rozgrywki, ale także niskie temperatury urządzenia. Jest to zasługą dużej komory parowej w układzie chłodzenia cieczą, ale także innowacyjnej, chłodzącej ramę obudowy, która redukuje temperaturę w miejscach styku z dłońmi użytkownika. Nic, tylko brać i grać!

vivo X90 Pro — ultraszybkie ładowanie i ładowanie bezprzewodowe

Nie istnieje chyba nic bardziej frustrującego, niż spostrzec na chwilę przed wyjściem z domu, że smartfon za moment się rozładuje. W przypadku vivo X90 Pro takimi sytuacjami nie musimy się martwić. Przede wszystkim dlatego, że mamy tu do czynienia z bardzo wydajnym akumulatorem (4870 mAh), który wystarcza nawet na 3 dni spokojnego użytkowania. Po drugie dlatego, że akumulator ten podzielono tak naprawdę na dwa ogniwa, które naładujemy z łączną mocą aż 120 W. Informacja na temat dwóch jednostek zasilających jest o tyle istotna, że dzięki takiemu rozwiązaniu mamy do czynienia z super szybkim ładowaniem, które nie przegrzewa urządzenia, nie wpływając tym samym w dłuższej perspektywie na pogorszenie jego stanu. Możliwe jest również bardzo szybkie ładowanie bezprzewodowe, za pomocą technologii 50W Wireless FlashCharge oraz tzw. ładowanie zwrotne, dzięki któremu będziemy w stanie bezprzewodowo naładować np. słuchawki TWS. Wracając jeszcze na chwilę do super szybkiego ładowania — jeśli ktoś za takowym jednak nie przepada, to w ustawieniach smartfona odnajdzie opcję, dzięki której moc ładowania jest dostosowywana do temperatury urządzenia (im te będzie cieplejsze, tym ładowanie będzie wolniejsze). Którą jednak opcję byśmy nie wybrali, akumulator od 0 do 50% ładuje się w czasie zaledwie 8 minut i 10 sekund.

vivo X90 Pro — płynny wyświetlacz, który zadba o Twój wzrok

Smartfon vivo X90 Pro uraczono 6,78-calowym, stylowo zakrzywionym ekranem AMOLED ze wsparciem HDR10+. Jest to panel oferujący miliard kolorów i odświeżanie do 120 Hz, dzięki czemu codzienna praca, a zwłaszcza granie będzie jeszcze przyjemniejsze za sprawą wyjątkowej płynności wyświetlacza. Ekran jest jednak nie tylko pięknie wysycony kolorystycznie — posiada mianowicie także kilka trybów wyświetlania, przy czym jeden z nich odzwierciedla paletę barw sRGB, a kolejny paletę DCI-P3. Nieczęsto widzimy tego typu rozwiązanie w smartfonach, stąd wszelkiej maści twórcy treści będą bezapelacyjnie uradowani. Ekran urządzenia jest też szalenie responsywny, oferując użytkownikom 300 Hz częstotliwości dotyku. Smartfon oferuje także funkcję ochrony wzroku. Nie chodzi tylko o inteligentne, automatyczne dostosowywanie poziomu niebieskiego światła, ale także o opcję "Jasność zapobiegająca zmęczeniu", dzięki której jasność ekranu jest stopniowo dostosowywana na podstawie czasu, przez który ekran jest włączony. vivo X90 Pro oszczędza nasze oczy także dzięki zastosowaniu modulacji szerokości impulsów (PWM) na poziomie aż do 2160 Hz. Od vivo X90 Pro naprawdę trudno oderwać dłonie i jak widać - oczu też nie będziemy musieli od niego jakoś specjalnie odrywać.

Materiał powstał we współpracy z marką vivo