VIVE Ultimate Tracker - system śledzenia całego ciała w wirtualnej rzeczywistości od HTC. Nowa jakość rozgrywki w wygórowanej cenie

Wirtualna rzeczywistość z roku na rok staje się coraz bardziej przystępna dla użytkowników, natomiast nadal nie jest pozbawiona wad. Przebywając w cyfrowym świecie, możemy zazwyczaj używać jedynie rąk, ponieważ żadna inna część ciała nie jest śledzona. Powstają więc rozwiązania, które eliminują ten problem, a najnowszym z nich jest VIVE Ultimate Tracker. Jedyną, choć dość sporą wadą urządzenia od HTC, jest jego wysoka cena, która skutecznie zniechęca do zakupu.

Marka HTC zaprezentowała najnowsze rozwiązanie VIVE Ultimate Tracker, które ma za zadanie przenosić ruchy całego ciała do świata wirtualnej rzeczywistości. Obecnie funkcjonuje jedynie z określonymi goglami firmy, jednak z czasem ma się to zmienić.

VIVE Ulimate Tracker to pojedynczy element, który wyposażono w dwie kamery, a także specjalne elementy montażowe. Dzięki dostępnym paskom TrackStraps urządzenie możemy umieścić na stopach oraz plecach. Natomiast bez nich jeden element możemy przytwierdzić do headsetu. Aby całość funkcjonowała jak należy, potrzebny jest jeszcze bezprzewodowy odbiornik, który może obsłużyć maksymalnie pięć czujników. Podłącza się go bezpośrednio do gogli. Wtedy też pozycja określonych części ciała, na jakich znalazły się czujniki, może być odpowiednio śledzona. Całość nie jest oczywiście niczym nowym, natomiast sam pomysł jest bardzo trafny. Niestety problemy zaczynają się w momencie, kiedy spojrzymy na ceny poszczególnych elementów.

VIVE Ultimate Tracker Śledzenie 6DoF, dwie kamery Łączność Wi-Fi (2,4 i 5 GHz) Złącza, porty 1 x USB typu C

6 x Pogo Pins Czas ładowania akumulatora QC 3.0 - 2,2 godz.

5V/1A - 3,2 godz. Czas pracy na akumulatorze do 7 godzin Wymiary i waga 77 x 58,6 x 27,3 mm / 94 g Montaż Gwint calowy UNC - 1/4" - 20 Kompatybilność VIVE XR Elite, VIVE Focus 3 Cena 1069 zł za jedną sztukę

3099 zł za cztery sztuki

VIVE Wireless Dongle - 229 zł

TrackStraps - 299 zł

Zaledwie jedno urządzenie, które jest zdolne śledzić swoją pozycję w przestrzeni, kosztuje 1069 zł. Tak naprawdę, żeby całość miała jakikolwiek sens, potrzebne są co najmniej dwa elementy. Jeśli decydujemy się na zakup pojedynczych urządzeń, to musimy mieć na uwadze, że nie będą one działać bez dodatkowego odbiornika (229 zł), a przy okazji paski także trzeba dokupić osobno (299 zł). Zestaw składający się z czterech czujników, pasków, odbiornika, a także gry Dance Dash (paski i gra są w zestawie, jeśli dokonamy zakupu do 31 grudnia 2023 roku) to koszt 3099 zł. Bezprzewodowe gogle VIVE XR Elite, które obsługują nowość, kosztują obecnie 5299 zł. Mimo że całość jest ciekawa i funkcjonalna, to cena konkretnych elementów będzie zapewne ogromną przeszkodą w osiągnięciu powodzenia w sprzedaży. Zakupu dokonamy na oficjalnej stronie producenta (dla posiadaczy wspomnianych gogli czeka mała zniżka). Inne gogle VR także będą obsługiwane, jednak w późniejszym czasie.

Have had a few questions in regards to in what environments VIVE Ultimate Tracker works in and PC VR support



_VIVE XR Elite or Focus 3 (AIO & PC) - Fully supported

_3rd party PC VR use - beta in coming weeks

_3rd party AIO use - future plans

_SteamVR Lighthouse - use Tracker 3.0… https://t.co/BAWxPOtnKj — Shen Ye (@shen) November 29, 2023

Źródło: HTC