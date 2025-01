Używanie monitora w trybie diagonalnym jest możliwe jedynie na Linuksie. Windows i macOS są ograniczone w tym aspekcie

Od wielu lat jesteśmy przyzwyczajeni do korzystania z monitorów w określony sposób, a dokładniej w określonych pozycjach: poziomej lub pionowej. Ta pierwsza jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem z oczywistych powodów. Ludzie decydujący się na wertykalną orientację monitora zazwyczaj robią to dla lepszej czytelności dokumentów. Nie jesteśmy jednak skazani na zaledwie dwie opcje, które zostały wcześniej ustalone - a przynajmniej nie na Linuksie.

Linux jest jedynym systemem operacyjnym, który oferuje nam wsparcie dla praktycznie dowolnego trybu monitora. Jeśli chcemy obrócić konstrukcję i cały interfejs o 30 stopni to nie napotkamy problemu. Inaczej sytuacja wygląda z Windowsem i macOS.

Narzędziem, które odpowiada w systemie Linux za możliwość skonfigurowania monitora, jest xrandr. To właśnie w nim zmienimy kąt nachylenia całego interfejsu i to praktycznie do dowolnej wartości. W przypadku Windowsa i macOS jesteśmy skazani na obrót co 90 stopni, natomiast w tym wypadku to my ustalamy odpowiedni kąt. Okazuje się, że w przypadku programowania i ultraszerokiego monitora, najlepszą wartością są 22 stopnie. Choć oczywiście możliwości mamy tak naprawdę nieograniczone i całkiem łatwo jesteśmy w stanie ustalić konkretne parametry.

Z xrandr skorzystamy poprzez konsolę, wpisując odpowiednie polecenie. Dla ułatwienia na tej stronie znajdziemy kalkulator do tego narzędzia, w którym wystarczy wpisać interesujący nas kąt nachylenia i dodatkowe parametry. Dzięki niemu od razu uzyskamy pełną komendę, którą wystarczy skopiować i uruchomić. Poniżej możemy także zobaczyć, jak mógłby się prezentować interfejs w smartfonie, gdyby go nieco obrócić. Potencjalnych możliwości do zastosowania takiego rozwiązania jest całkiem sporo - wszystko zależy od naszych osobistych preferencji.

what's stopping you from developing for diagonal mode? pic.twitter.com/W0FVrdi8UA — Enid (@ios_dev_alb) December 27, 2023

Źródło: Tom's Hardware, xssfox