Samsung Galaxy Fold 2: znamy wygląd i możliwą specyfikację

Serwis WindowsUnited, opierając się na niepotwierdzonych jeszcze doniesieniach dotyczących Samsunga Galaxy Fold 2, stworzył komplet grafik ukazujących prawdopodobny wygląd urządzenia. Jeśli rendery znajdą potwierdzenie w rzeczywistych działaniach projektantów Samsunga, sprzęt okaże się nie tylko znacznie atrakcyjniejszy od poprzednika, ale także wygodniejszy. Wszystko za sprawą nieco odmiennego podejścia do mniejszego ekranu zamontowanego na froncie smartfona. Ciekawostką jest również rysik S-Pen, który został ujęty na wspomnianych grafikach i którego obecność nieco zaskakuje. Czyżby Samsung znalazł sposób na zminimalizowanie podatności elastycznych ekranów na zarysowania?

Pierwsza edycja Samsunga Galaxy Fold zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Od początku zdawałem sobie sprawę z tego, że jako pierwszy w ofercie Koreańczyków składany smartfon, model nie będzie pozbawiony wad. Chorobami wieku dziecięcego tejże kategorii smartfonów okazały się zawias oraz niezwykle delikatna powierzchnia ekranu. Wyświetlacz, a w zasadzie przykrywająca go fabryczna folia, rysuje się na potęgę. Użytkowanie utrudnia również nieco za mały i nieproporcjonalny względem wymiarów konstrukcji ekran. Ostatnia z wymienionych wad może zostać wyeliminowana w następcy. Okazuje się bowiem, że Galaxy Fold 2 otrzyma najpewniej frontowy wyświetlacz niemal wypełniający przedni panel. Oprócz relatywnie wąskich ramek spójność przerwie dodatkowo łezka skrywająca aparat.

Na dostępnych grafikach możemy zauważyć nowy moduł aparatu zbliżony do tego, z czym mamy do czynienia w nowych Samsungach serii Galaxy S20. Prostokątny moduł to moda, która zapewnie dotknie również Folda. Po rozłożeniu smartfona do dyspozycji zostanie nam oddany duży czytelny ekran w formacie 4:3. Co istotne, nie będzie go „szpecił” notch, ale kropka, również znana z pozostałych Samsungów. Za wydajność sprzętu odpowie prawdopodobnie układ Qualcomm Snapdragon 865 z modemem 5G oraz nawet 16 GB. Choć na grafikach znalazł się rysik S-Pen, obawiam się, że finalnie nie zagości on jako element zestawu sprzedażowego. Samsung musiałby najpierw uporać się z rysującą się powierzchnią wyświetlacza.

Źródło: Windowsunited