Aparat Samsunga Galaxy S11+ na oficjalnej grafice. Spora wysepka

Przed kilkoma dniami na rynku debiutowały dwa smartfony ze średniej półki cenowej, które wyglądem (zwłaszcza pleckami) miały przypominać nadchodzącego flagowca, Samsunga Galaxy S11. Tak jak Galaxy A71 oraz Galaxy A51, również i S11 ma otrzymać całkiem sporą wysepkę na moduł fotograficzny. Dotąd klienci dość sceptycznie podchodzili do sporych rozmiarów wysepek. "Płyta indukcyjna" w najnowszym iPhonie stała się bohaterką niejednego mema, zaś dotychczasowe, fanowskie rendery Galaxy S11 również niespecjalnie zachęcały do rozpływania się nad designem smartfona. Dziś nadszedł jednak koniec dywagacji, bowiem Samsung oficjalnie ujawnił wygląd plecków S11+ (choć w zasadzie, to tylko ich część).

Chyba mało kto lubi spore wysepki fotograficzne, a już chyba nikt nie lubi takich modułów, które mocno wystają poza ramkę smartfona. Niektórzy producenci zdają sobie z tego sprawę bardziej, inni zaś mniej. Ci pierwsi próbują czasami umieścić na wysepce tylko dwa bądź trzy aparaty, zaś następne montują obok, np. wzdłuż linii gdzie znajduje się dioda doświetlająca. Wówczas całość nie wygląda tak przytłaczająco. Wygląda jednak na to, że Koreańczycy w przypadku S11 zupełnie odejdą od minimalistycznego wzornictwa i nadchodząca Galaktyka otrzyma wysepkę raczej sporych rozmiarów, co zresztą widać na wspomnianej w tytule, oficjalnej grafice (powyżej).



Najnowsze rendery nieoficjalne.

Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe, nieoficjalne rendery, wysepka i tak wydaje się być mniejsza niż zakładano. Tym osobom, którym nie podoba się design flagowca, być może zostanie to wynagrodzone specyfikacją aparatów. Ta ma bowiem wiele do zaoferowania. Przede wszystkim aparat główny o rozdzielczości 108 MP (łączenie dziewięciu pikseli w jeden), ale także aparat szerokokątny i peryskopowy (nowość w Galaxy). Pozostałych szczegółów dowiemy się już niebawem, bo na premierze Samsungów w styczniu 2020.

