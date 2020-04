Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a i Journey za darmo na PS4

Wiele firm, także tych związanych z szeroko rozumianą rozrywką chce umilić nam czas kwarantanny prezentami. Mowa o dodatkowych gigabajtach od dostawców internetu, czy przedłużonym, darmowym czasie korzystania z poszczególnych aplikacji mobilnych. Bardziej niż dotąd obrodziło też rozdawnictwo gier - w tym roku nasza kupka wstydu może urosnąć do niewyobrażalnych wręcz rozmiarów. Prezenty pod postacią gier otrzymują jednak głównie pecetowcy, dlatego miło mi poinformować, że w końcu pora na darmówki dla posiadaczy konsoli PlayStation 4. Firma Sony ogłosiła bowiem akcję Play at Home i by umilić granie podczas kwarantanny rozdaje dwie pozycje. Mianowicie Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a oraz Journey, które niebawem wyląduje również na Steamie.

Darmowe wersje gier Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a oraz Journey będzie można odebrać w sklepie PlayStation Store od jutra do 6 maja.

Darmowe, cyfrowe wersje gier Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a oraz Journey będzie można odebrać w sklepie PlayStation Store już od jutra aż do 6 maja (do godziny 1:00 w nocy). Po zakończeniu promocji oba tytuły zostaną naturalnie przypisane do naszego konta już na zawsze. Warto jeszcze wiedzieć, że wraz z projektem Play At Home wystartował fundusz opiewający dziesięć milionów dolarów, które zostaną przekazane do najbardziej potrzebujących, niezależnych deweloperów związanych z konsolą Sony.

W skład kolekcji Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a wchodzą trzy gry przygodowe akcji, a mianowicie Uncharted: Drake's Fortune z 2007 roku, Uncharted 2: Among Thieves z 2009 r. oraz wydane w 2011 r. Uncharted 3: Drake's Deception. W porównaniu z pierwotnymi wersjami gier na PlayStation 3, Uncharted: The Nathan Drake Collection może pochwalić się znacznie ładniejszą oprawą graficzną. Poprawki objęły m.in. wprowadzenie rozdzielczości 1080p i 60 klatek na sekundę oraz liczne ulepszenia tekstur, modeli i systemu oświetlenia. Ponadto pojawiły się nowe Trofea oraz tryb fotografii. Niestety kolekcja oferuje jedynie kampanie dla pojedynczego gracza i jest pozbawione trybów multiplayer.

Nie umniejszajmy jednak wartości gry Journey (Podróż). Jest to kolejny tytuł, który pierwotnie debiutował na konsoli PlayStation 3, dokładniej pisząc, w 2012 roku. Dopiero w 2019 roku gra pojawiła się na pecetach, a dokładniej w ofercie sklepu Epic. Wiemy już jednak, że na Steamie pojawi się dokładnie 11 czerwca 2020. Journey to artystyczna gra przygodowo-platformowa, w której wybieramy się w niezwykłą podróż przez piaszczystą pustynię. Podróż ogranicza ekspozycję do minimum, a w dodatku nie zawiera dialogów ani tradycyjnej tekstowej narracji – to do gracza należy zadanie zrekonstruowania historii świata, w jakim się znalazł i zinterpretowania znaczenia samej podróży, której musi się podjąć. Ostatecznie zabawa jest lepsza, niż mogą zwiastować powyższe zdania opisu, a świadczy o tym bardzo ciepłe przyjęcie ze strony graczy na całym świecie i z wszelkich platform.

