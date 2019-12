Przeklęta adaptacja: Sony traci szóstego reżysera filmu Uncharted

Ekranizacje popularnych gier wideo nie miały do tej pory wiele szczęścia. Sam fakt, że za najlepszą z nich jest uznawany Pokemon: Detektyw Pikachu (skądinąd akurat przyzwoity acz niewybitny film) mówi sam za siebie. Sytuacja może odmienić się w najbliższych latach za sprawą ambitnych rebootów filmowego marek Mortal Kombat oraz Resident Evil (zobaczymy, jak z tym wyjdzie), które mają się inspirować odpowiednio Deadpoolem oraz siódmą częścią serii RE. Tymczasem Uncharted, ultra-popularna seria gier na konsole PlayStation, wydająca się zresztą idealnym kandydatem na ekranizację filmową, po raz kolejny napotyka się na poważny problem i wygląda na to, że Sony Pictures straci już szóstego reżysera, który miał podjąć się nakręcenia filmu o młodym Nathanie Drake'u.

Filmowa adaptacja Uncharted prawdopodobnie straci już szóstego reżysera. Pierwsze prace nad ekranizacją rozpoczęły się już w 2008 roku i wygląda na to, że poczekamy na niego jeszcze dłużej.

Projekty filmowe mają do siebie to, że często "wykluwają" się przez długie lata, czasem nawet przez dekady (tak było kiedyś np. z Diuną). Pierwsze plany kinowej adaptacji Uncharted pojawiły się już w roku 2008. Od tego czasu przez projekt przewinęło się aż pięciu reżyserów, ale aż do momentu obsadzenia obecnego Spider-Mana, Toma Hollanda w głównej roli, w zasadzie sytuacja ekranizacji Uncharted była bardzo niestabilna. Gdy wydawało się, że ceniony reżyser Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane, a także seriale Black Mirror i The Boys) wreszcie sprowadzi prace na właściwy tor, w sierpniu 2019 wycofał się z projektu. Zamiast niego zaangażowano Travisa Knighta, który zdobył ogromne uznanie swoim ostatnim filmem Bumblebee, spin-offem serii Transformers.



Tom Holland, obsadzony w roli młodego Nathana Drake'a (kadr z Spider-Man: Daleko od domu)

Niestety także Knight musiał ostatecznie zrezygnować z reżyserowania Uncharted, jak donosi portal filmowy Deadline. Doszło do konfliktu w harmonogramie odtwórcy głównej roli Toma Hollanda, który ma latem 2020 kręcić także nową część Spider-Mana. Sony Pictures rzekomo przełożyło datę wydania filmu, ale jak podaje Deadline przez to projektem nie będzie mógł się już zająć Knight. Ekranizacja popularnej serii gier nadal pozostaje priorytetowym projektem dla filmowego działu Sony, dlatego też Holland i obsadzony wcześniej Mark Wahlberg mają pozostać. Premiera była wstępnie przewidziana na grudzień 2020. Autorem najnowszej wersji scenariusza jest Rafe Judkins (Agenci TARCZY) oraz Art Marcum i Matt Holloway (Iron Man). Uncharted miał być pierwszym filmem stworzonym jednocześnie przy współpracy Sony Pictures i PlayStation Productions, a więc studiów zajmujących się filmami i grami wideo. Mogliśmy już wkrótce przekonać się, czy wyniknie z tego nowa jakość adaptacji gier, a zamiast tego pechowa passa kinowego Uncharted trwa nadal...



Travis Knight, reżyser Bumblebee, miał nakręcić Uncharted, ale według Deadline zrezygnował

Źródło: Deadline, opracowanie własne