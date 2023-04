Ubuntu dzięki Protonowi stosunkowo dobrze radzi sobie z grami. Opublikowano najnowsze testy wydajności

Panuje powszechne przekonanie wśród zwykłych użytkowników komputerów, że Linux niezbyt dobrze nadaje się do gier. Choć niewątpliwie ustępuje on wydajnością Windowsowi w tym zastosowaniu, to nie wypada tak źle, jak sądzą niektórzy. Wręcz przeciwnie, nieustanny rozwój warstwy Proton pozwolił systemowi na skuteczne nawiązanie walki z propozycją Microsoftu także na tej płaszczyźnie. Pokazują to dobrze najnowsze testy wydajności.

Choć najlepszym systemem dla graczy ciągle pozostaje Windows, to Ubuntu za sprawą warstwy Proton, jest w stanie nawiązać z nim walkę. W przypadku topowych układów NVIDII mowa jest o różnicy wydajności rzędu 5-15%.

Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy o testach porównawczych Windowsa 11 i Ubuntu 23.04 na procesorze AMD Ryzen 7 7800X3D. Otwarty system wygrał wtedy w 72% przeprowadzonych testów. Serwis Phoronix postanowił przyjrzeć się także jego wydajności w grach. Do tego celu posłużono się komputerem wyposażonym w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4090 i RTX 4080, identyczny procesor, jak w poprzednim teście, 32 GB pamięci DDR5-6000 i płytę główną ASUS ROG Crosshair X670E Hero. Wyniki nie są nadmiernie zaskakujące, ale pokazują, że Linux dogania powoli Windowsa także na tej płaszczyźnie.

Wydajność obu systemów porównano w dwóch tytułach: Cyberpunk 2077 oraz Hitman 3. Jest to oczywiście zbyt mała liczba gier, żeby wydać jednoznaczną ogólną ocenę wydajności systemu w tym zastosowaniu. Otrzymane wyniki są jednak dosyć powtarzalne dla różnych rozdzielczości i ustawień graficznych. W grze CD Projekt RED różnica pomiędzy systemami wahała się zazwyczaj w granicach 5-15% na korzyść Windowsa 11. Co ciekawe, była ona w przypadku GeForce RTX 4090 mniejsza niż na słabszym układzie, z wyjątkiem testu przeprowadzonego w rozdzielczości 4K i detalach ustawionych na Ultra (odpowiednio około 14% i 13% różnicy).

W przypadku Hitmana 3 osiągnięto podobne rezultaty (około 5-15% różnicy), ale trzeba zaznaczyć, że w rozdzielczości 1440p i detalach ustawionych na Ultra, można mówić o bardzo konkurencyjnej wydajności względem systemu Microsoftu na obu układach graficznych. Wyniki różniły się w tym przypadku bowiem zaledwie o około 5-6%. Pokazuje to, że w niektórych scenariuszach testowych Linux już teraz dogania Windowsa także w grach. Choć ciężko prognozować, jak będzie postępował rozwój warstwy Proton w przyszłości, to miłośnicy otwartego systemu mogą mieć powody do dużego zadowolenia.

Przeprowadzono także testy w benchmarkach Unigine, bazujących na OpenGL. Ubuntu rozwinęło tutaj skrzydła. System w niczym bowiem nie ustępował Windowsowi 11. W niektórych przypadkach wysunął się nawet na lekkie prowadzenie, ale wszystkie różnice są tak niewielkie, że należy je interpretować w kategoriach całkowicie porównywalnych. Brak dysproporcji w tym przypadku wynika z tego, że Ubuntu natywnie obsługuje benchmarki Unigine. Nie jest potrzebna żadna warstwa kompatybilności, której zastosowanie obniża wydajność.

Źródło: Phoronix