Fedora 38 wydana. Tym razem bez opóźnień. Prawdziwy wysyp nowości w tej innowacyjnej dystrybucji Linuksa

Fedora to dystrybucja Linuksa rozwijana przez społeczność Fedora Project oraz sponsorowana przez firmę Red Hat, spółkę zależną IBM. Fedora skupia się na innowacjach, integrując nowe technologie już na wczesnym etapie ich rozwoju. Podąża za własnym harmonogramem wydawniczym, z nową wersją mniej więcej co sześć miesięcy. Fedora jest "upstreamem" Red Hat Enterprise Linux, systemem operacyjnym zorientowanym na użytkowników korporacyjnych.

Dzisiaj ukazała się najnowsza wersja Fedory, oznaczona numerem 38. Dostarczana jest ze środowiskiem graficznym GNOME 44 i jądrem Linux 6.2.

Dzisiaj ukazała się najnowsza wersja Fedory, oznaczona numerem 38, z wieloma interesującymi nowościami. Pierwszą z nich jest pełny dostęp do repozytoriów Flathuba. Poprzednie wydania Fedory zapewniały dostęp do niewielkiej liczby aplikacji umieszczonych na Flathubie. Użytkownicy mogli wyłączyć filtr i uzyskać pełny dostęp do tych aplikacji, ale nie było to zachowanie domyślne. Od wersji Fedora 38 filtr ten został usunięty, więc użytkownicy otrzymują do nich nieograniczony dostęp. Teraz aplikacje Flatpak są dostępne również poprzez sklep z oprogramowaniem, więc nie ma potrzeby używania wiersza poleceń w celu ich instalacji.

Domyślnie Fedora jest dostarczana z najnowszym środowiskiem graficznym GNOME 44, oczywiście w czystej odsłonie i ze wszelkimi nowościami. Mowa tu między innymi o poprawionym menu w górnym, prawym rogu. Od teraz mamy tam opcję szybkiego parowania z urządzeniami Bluetooth, a także funkcję podejrzenia aplikacji działających w tle. Zmiany dostrzeżemy także w ustawieniach. Opcje dotyczące konfiguracji działania myszki i touchpada zostały zmodyfikowane. Dostaliśmy ładne graficzne wyjaśnienia, a także opis jest precyzyjniejszy. Przeprojektowano stronę ułatwień dostępu. Użytkownicy mogą spodziewać się nowego ekranu blokady i poprawionego menedżera plików.

Inne nowości to jądro Linux 6.2, kompilator GCC 13 i inne zaktualizowane komponenty toolchain, takie jak GNU Make 4.4, Glibc 2.37, Binutils 2.39, Golang 1.20, Ruby 3.2. Wydane też zostały spiny Fedory 38 z alternatywnymi środowiskami graficznymi. Najważniejsze z nich to, w kolejności alfabetycznej, Budgie, Cinnamon, i3, KDE, LXDE, LXQt, Mate, Sway, Xfce. Fedora udostępnia kilka wersji systemu - Workstation, Server, IoT, CoreOS oraz Cloud. Każda z nich skierowana jest do innej grupy odbiorców i posiada zestaw narzędzi, który najlepiej sprawdzi się w danym obszarze zastosowań. Fedora 38 została wydana bez zwyczajowych opóźnień. Można pobrać ją z oficjalnej strony projektu, a wsparcie zakończy się po 13 miesiącach.

Źródło: Fedora