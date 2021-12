Linux coraz bardziej sprzyja grom, a steamowe statystyki mówią same za siebie. W ile gier zagramy na systemie z pingwinem?

Linux ma wierną bazę entuzjastów, w dużej mierze ze względu na bezpieczeństwo, jakie proponuje ów system. Miałby pewnie jeszcze większą liczbę zwolenników, jeśli byłby w stanie uruchamiać gry tak samo dobrze jak Windows. Jak się jednak okazuje, w ostatnim roku Linux przyspieszył w tym względzie oszołamiająco. Na liście topowych stu gier na Steamie, znajduje się mianowicie niemal 80% tytułów, które bezproblemowo odpalimy także na systemie z pingwinem w logo. Użytkownicy Linuksa mogą być wdzięczni samemu Steamowi, który dostarcza Protona, zbudowanego z kolei na takich otwartych projektach jak Wine czy dxvk.

Już niemal 80% najpopularniejszych gier na Steamie działa dobrze na linuksowych systemach. Potwierdzają to dane z serwisu ProtonDB.

Proton to warstwa kompatybilności dla gier windowsowych do uruchamiania w systemach operacyjnych opartych na Linuksie. Valve na tyle doceniło ów system, że nawet nadchodząca konsolka Steam Deck ma na nim pracować, właśnie przy wykorzystaniu rozwiązania jakim jest Proton. Bardzo dobrze wróży to dalszemu poszerzaniu się bazy gier działających na rzeczonym systemie. Jak pokazują jednak dane z serwisu ProtonDB, już dziś korzystając z Linuksa, odpalimy niemałą liczbę gier. Można ją sprawdzić przechodząc na tę stronę.

Zapoznając się z listą TOP 100 gier na Steamie okaże się, że 74 z nich działa na Linuksie bezbłędnie lub bezbłędnie po zastosowaniu pewnych ustawień. Świadczą o tym kolejno zielony, złoty oraz platynowy status danej produkcji. Niestety jeśli zajrzymy w czołówkę listy, jasnym stanie się, że Linux w dalszym ciągu nie obsłuży aż sześciu z dziesięciu topowych tytułów. Wśród nich znajdziemy takie produkcje jak PUBG, Apex Legends, New World czy Halo Infinite. Winę upatruje się tu w oprogramowaniu anty-cheaterskim, które bywa niekompatybilne z Protonem.

Źródło: ProtonDB