TrimUI Smart Pro - gamingowy handheld wyglądający jak konsola Sony PlayStation Vita. Co może nam zaoferować?

TrimUI to producent gamingowych handheldów, który do tej pory skupiał się w głównej mierze na niewielkich konstrukcjach. Dla przykładu obecny na rynku model TrimUI Smart posiada 2,4-calowy ekran oraz podzespoły z budżetowej półki. Nadchodząca wersja Pro urządzenia będzie pierwszą w ofercie, która skupi się na dużo większych rozmiarach. Widać w niej wyraźną inspirację konsolą Sony PlayStation Vita. Jednak na wyglądzie podobieństwa się kończą.

Do sprzedaży trafi niebawem nowa propozycja gamingowego handhelda od TrimUI - Smart Pro. Urządzenie w porównaniu ze swoją bazową wersją będzie się wyróżniać większym ekranem, a co za tym idzie - lepszą specyfikacją.

Subiektywnie mówiąc, jest to pierwszy sprzęt od firmy TriumUI, który wygląda naprawdę dobrze. Podstawowa wersja urządzenia bardziej przypomina mydelniczkę, aniżeli sprzęt do gier, więc w tym wypadku jest dużo lepiej. Na froncie znajdziemy układ przycisków znany z PS Vity, który na padzie kierunkowym i przycisku Menu dodatkowo został wzbogacony o wytłoczone logo producenta. Na dole znajdziemy włącznik, nieokreślone złącze pod gumową zaślepką (zapewne micro HDMI), port USB typu C, slot na karty pamięci microSD oraz gniazdo mini-Jack 3,5 mm. Wyświetlacz urządzenia to tym razem panel IPS o przekątnej niemal 5-cali i rozdzielczości 720p.

Specyfikacja techniczna TrimUI Smart Pro Procesor Allwinner A133plus

4 x 1,8 GHz Cortex-A53 Układ graficzny PowerVR GE8300 (660 MHz) Wyświetlacz 4,96" IPS, 1280 x 720 px, 294 PPI Pamięć RAM - Pamięć wbudowana - Łączność - Porty, sloty i złącza Slot na karty pamięci microSD, port USB typu C, złącze mini-Jack 3,5 mm Akumulator 4000 mAh (do 6 godzin pracy) Wymiary 188 x 80 x 17 mm Cena -

Procesor to nieco podkręcony (o 200 MHz) 4-rdzeniowy Allwinner A133plus o maksymalnym taktowaniu 1,8 GHz. Dopełnia go układ graficzny PowerVR GE8300 oraz.. no właśnie, TrimUI nie zdradził jeszcze szczegółów dotyczących pamięci RAM lub pamięci flash. Wiemy natomiast, że w sprzęcie znajdzie się ogniwo o pojemności 4000 mAh, które ma zapewnić do 6 godzin rozgrywki. Wymiary urządzenia to 188 x 80 x 17 mm. TrimUI Smart Pro powinien trafić do przedsprzedaży już pod koniec lipca 2023 roku. Jednak kluczową rolę odegra tu cena, jeśli producent zdecyduje się na zbyt wysoką (powyżej 300 zł), to bez problemu znajdziemy konkurencyjne, lepsze rozwiązania (jak choćby od Anbernica, Miyoo czy też PowKiddy). Dodać można, że sprzęt będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych.

Źródło: Notebookcheck