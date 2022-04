Tim Cook obstaje przy swoim i twierdzi, że ewentualny sideloading na smartfonach Apple to cios w bezpieczeństwo

Kilka tygodni temu do sieci zaczęły napływać informacje o tym, że Apple będzie zmuszone do respektowania tzw. sideloadingu, a więc instalowania na swoich urządzeniach aplikacji firm trzecich (spoza App Store). Ma to wynikać z przepisów Unii Europejskiej, która chce "aby każdy użytkownik miał wolność wyboru". Tim Cook, CEO Apple'a, nigdy nie pochwalał tego typu rozwiązania i wczoraj, podczas eventu International Association of Privacy Professionals po raz kolejny podkreślił, że sideloading może tylko zaszkodzić użytkownikom iPhone'ów. Apple słynie bowiem z dbania o dane swoich klientów, a instalowanie aplikacji z zewnątrz może tym danym zagrażać.

Podczas wtorkowego przemówienia inauguracyjnego IAPP (pełny materiał wideo poniżej) w Waszyngtonie, Tim Cook powiedział, że sideloading na urządzeniach z systemem iOS pozwoli reklamodawcom oraz złośliwym podmiotom na obejście regulacji sklepu z aplikacjami Apple'a, w celu przechwytywania i sprzedawania danych użytkowników. „Usunięcie bezpieczniejszej opcji sprawi, że użytkownicy będą mieli mniej opcji, a nie więcej” – powiedział. Przez kilka miesięcy giganci technologiczni pokroju Cooka przedstawiali podobne argumenty w prywatnych rozmowach telefonicznych i w listach do prawodawców w Waszyngtonie. Teraz, dyrektor generalny marki Apple wykorzystał okazję do poruszenia tego tematu podczas konferencji IAPP. Wszystko po to, aby zwrócić na niego uwagę także opinii publicznej.

Argument Cooka kontrastował z przemówieniem wygłoszonym na tej samej konferencji (tyle, że dzień wcześniej) przez przewodniczącą Federalnej Komisji Handlu, Lenę Khan. Khan broniąc "interesów użytkowników" stwierdziła, że to Komisja oceni kwestie prywatności danych przez pryzmat ochrony konsumentów i konkurencji. I właśnie o tę konkurencję rozchodzi się w tej całej sytuacji najbardziej. Po tym, jak w 2020 r. przeprowadzono śledztwo, w którym stwierdzono, że Amazon, Apple, Facebook i Google stosują antykonkurencyjne, monopolowe taktyki, Kongres zdecydowanie baczniej przygląda się wszelkim przejawom monopolu, pod który można podciągnąć także blokadę iOS przez sideloadingiem.

Źródło: TechSpot