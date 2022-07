TikTok – afery z Blackout Challenge ciąg dalszy. Zmarło już 7 dzieci. Ważą się też losy apki w popularnych repozytoriach

Na TikToku można znaleźć sporo ciekawych, czy też zabawnych filmików. Niestety jest to też narzędzie zjadające sporo czasu. Nie jest to jednak wciąż najgorsze, bowiem jest to przede wszystkim ogromnie skuteczne narzędzie służące do wszelakiej manipulacji. Dlatego też uważam, że osoby podatne na wszelkie rodzaje sugestii (zwłaszcza dzieci) z TikToka korzystać nie powinny. A jednak jest to zdaje się kluczowy target chińskiej aplikacji. I obecnie ponownie zbiera żniwa.

W czerwcu tego roku władze TikToka zostały pozwane przez rodziców dzieci, które wzięły udział w niebezpiecznym wyzwaniu Blackout Challenge, w wyniku którego zmarły. "Zabawa" ta polegała bowiem na podduszaniu się do momentu stracenia przytomności. Jak się okazuje, śmiertelnymi ofiarami padło w 2021 roku nie dwoje, a siedmioro dzieci, mimo iż ByteDance (właściciele apki) zablokowało możliwość wyszukiwania materiałów związanych z tym wyzwaniem.

Rodzice zmarłych dzieci utrzymują niemniej, że ofiary nie wyszukiwały celowo wyzwania, a te wyświetliło się im ono samo. TikTok wydał w związku z tym oświadczenie, że Blackout Challenge powstało na długo przed TikTokiem i nigdy nie było tiktokowym trendem. Rodzice jednoznacznie podkreślają jednak, że platforma ma obowiązek monitorowania udostępnianych, publikowanych lub rozpowszechnianych w aplikacji filmów i wyzwań, aby zapobiec w ten sposób rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych treści. Trudno nie przyznać tym rodzicom racji, niemniej chciałoby się też zapytać "a gdzie byli ci rodzice?".

Jakby nie było sprawa jest w (Tik)toku i prędzej czy później powinniśmy dowiedzieć się, na czyją korzyść zostanie rozpatrzona. Jakby jednak nie było, instancja TikToka i tak jest bądź co bądź zagrożona. Otóż Amerykańska Federalna Komisja Łączności wystosowała listy do szefów Apple'a i Google'a. Tim Cook i Sundar Pichai zostali w nich poproszeni o usunięcie aplikacji od ByteDance z repozytoriów App Store i Google Play. Powodem, dla którego TikTok miałby zniknąć z tych popularnych bibliotek mają być powiązania ByteDance z chińskimi służbami. W związku z tym sądzi się, że TikTok może być zakamuflowanym narzędziem szpiegowskim.

