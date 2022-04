YouTube Shorts – na konkurencyjnej dla TikToka platformie z krótkimi filmikami pojawią się reklamy

W ciągu ostatniego roku YouTube's Shorts, a więc platforma z krótkimi materiałami wideo, nabrała znacznego rozpędu. Nic więc dziwnego, że Google chce w obrębie platformy poeksperymentować z reklamami. Tak w każdym razie donosi serwis Bloomberg. Na początku mają być to reklamy związane wyłącznie z instalacją dedykowanej aplikacji, ale z czasem możemy spodziewać się wszystkiego innego. Jak bowiem powiedział Philipp Schindler, dyrektor biznesowy Google podczas rozmowy z inwestorami: "jesteśmy podbudowani pierwszymi wynikami oraz opiniami reklamodawców ". Nie ma się więc co łudzić – jeśli korzystamy z YouTube Shorts, w najbliższej przyszłości będziemy skazani na obcowanie z reklamami.

Serwis Bloomberg, który zasadniczo miewa sprawdzone źródła donosi, że już niebawem na YouTube Shorts pojawią się reklamy.

Serwis YouTube od kilku lat serwuje użytkownikom przerywniki reklamowe. Można się ich pozbyć stając się użytkownikiem premium (a więc płacąc 23,99 zł miesięcznie). Osoby, które w serwisie YT korzystają jednak głównie z "shortów", nie mają tego problemu. Ale będą mieli. Nic w tym jednak dziwnego - obecnie YT Shorts notuje średnio ponad 30 miliardów odsłon dziennie (co jest czterokrotnym wzrostem w porównaniu do ubiegłego roku). Już na pierwszy rzut oka widać tu potencjał pieniężny. Nawet jeśli użytkownicy ci nie będą klikać w reklamy, to być może z frustracji zdecydują się na YT Premium.

Dobrze, ale czym w ogóle jest YouTube Shorts lub jak kto woli – sekcja „Krótkie filmy”? To sekcja będąca częścią aplikacji mobilnej YouTube (choć ostatecznie ma dostać dedykowaną apkę). Znajdziemy w niej krótkie materiały wideo zbliżone wyglądem oraz schematem do filmików umieszczanych na TikToku. Głównym założeniem jest to, że treści powinny powstawać przy użyciu smartfona, upraszczając całą zabawę i wymuszając na użytkownikach kreatywność.

Źródło: Bloomberg