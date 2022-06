The Last of Us Remake pojawi się także na PC – twierdzi jeden z insiderów. Podaje też datę premiery gry

Kilka tygodni temu marka PlayStation ogłosiła, że do 2025 roku planuje wydać niemal połowę gier na pecety oraz na urządzenia mobilne. W chwilę później w bazach danych Steama znaleziono wzmiankę o Returnal, a dziś do sieci przedostała się informacja, jakoby na pecety miało trafić także The Last of Us Remake. Twierdzi tak przynajmniej insider, który na Twitterze posługuje się nickiem The Snitch. Leakster podał także datę premiery - 2 września 2022.

Znany z kilku niezłych "trafień" insider twierdzi, że The Last of Us Remake pojawi się także na PC. I to już 2 września tego roku.

O tym, że studio Naughty Dog pracuje nad remakiem The Last of Us na konsolę Sony PlayStation 5 dowiedzieliśmy się w kwietniu ubiegłego roku. Co prawda nie potwierdził tego sam deweloper, a kilku popularnych insiderów: Jason Schreier, Tom Henderson oraz Jeff Grubb. Dziś swoje pięć groszy do tematu dorzuca The Snitch – leakster, który przed ostatnim State of Play podał dokładną listę tytułów, które Sony przygotowało do prezentacji.

PART 1 - 02.09.2022

The Snitch utrzymuje, że The Last of Us Remake pojawi się już 2 września tego roku, co więcej - nie tylko na konsoli PS5, ale także na pecetach. Jeśli słowa leakstera rzeczywiście się potwierdzą, będziemy mieli do czynienia z niecodziennym wydarzeniem. Sony nie zwykło mianowicie wydawać jednocześnie nowych produkcji na konsolę oraz na PC. No, na upartego TLoU nowym tytułem nie będzie, więc takie zagranie rzeczywiście moze być dość prawdopodobne.

