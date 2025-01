The Blood of Dawnwalker - klimatyczny trailer action RPG od studia Rebel Wolves, złożonego z byłych członków CD Projekt RED

Rebel Wolves to stosunkowo młody zespół, ale zdecydowanie warto na nich zwracać uwagę. Założeni przez Konrada Tomaszkiewicza i Mateusza Tomaszkiewicza - weteranów Wiedźmina 3 oraz Cyberpunka - byli dotąd na tak wczesnym etapie, że nie dzielili się specjalnie zbyt wieloma szczegółami. Zgodnie z zapowiedziami, wczorajszej nocy ukazał się pierwszy dłuższy materiał z The Blood of Dawnwalker. I dowodzi on, że to potencjalnie jeden z ciekawszych projektów na rynku.

Rebel Wolves udostępniło filmowy zwiastun The Blood of Dawnwalker wraz z krótkimi fragmentami prezentującymi rozgrywkę.

Obecnie czekamy na czwartą odsłonę Wiedźmina, ale nie jest to bynajmniej jedyny interesujący projekt dla fanów gatunku. Młode, ale posiadające w swoich szeregach zasłużonych przedstawicieli branży studio szykuje action RPG na Unreal Engine 5, nad którym pracuje od dwóch lat. Jak wynika z dodatkowych informacji, jakie można znaleźć w sieci, The Blood of Dawnwalker będzie nastawione mocno na narracyjną różnorodność, docelowo sprawiającą, że każde kolejne przejście dostarczy przynajmniej nieco innych wrażeń. Akcję umiejscowiono w Vale Sangora, w XIV-wiecznej Europie. Trafiamy do zdewastowanej wojną i plagą zarazy rzeczywistości, do której dołożono jeszcze motyw wampirów. Lwia część poniższego trailera rozgrywa się jeszcze kawałek przed momentem wprowadzenia do akcji gracza:

Twórcy roztaczają przed nami alternatywną rzeczywistość, gdzie wampiry przez długi czas siedziały w ukryciu, czekając na odpowiedni moment, by uderzyć na ludzkość. W jakimś zakresie może to przywodzić na myśl koncepty krwiopijców w komiksach Mike'a Mignoli - czy to z uniwersum Hellboya, czy cyklu Baltimore, choć szczegóły już znacząco się od siebie różnią. Na przykład w grze Rebel Wolves nie mają one być stricte antagonistami, a istotami moralnie niejednoznacznymi. Z jednej strony będą obalać skorumpowanych feudalnych panów, z drugiej jednak na co dzień masowo mordują ludzi, by pożywić się ich krwią. Co ciekawe, ich kły rosną wraz z wiekiem - czego dobrym przykładem jest Brencis. To jedna ze starszych istot, pragnąca uderzyć na ludzi w ich najgorszych chwilach. Ma być głównym, "aktywnym antagonistą". Będzie reagował na nasze poczynania, stawiał różne przeszkody i tak dalej. Wydaje się, że wstępnie trochę to przypomina figurę Handsome Jacka z Borderlands 2.

Głównym bohaterem jest niejaki Coen. Młody mężczyzna stał się tytułowym "dawnwalkerem" - skrzyżowaniem człowieka i wampira, który ma 30 dni i 30 nocy na ocalenie swojej rodziny. Tym samym płynnie przechodzimy do jednego z najistotniejszych aspektów gry - cyklu dnia i nocy. W ciągu dnia na przykład walczymy konwencjonalną bronią, w nocy zaś korzystamy z wampirzych mocy. Naturalnie cały czas musimy dbać o zaspokajanie głodu - zostanie temu poświęcona specjalna mechanika. Co ważne, niezadbanie o to może sprawić, że w pewnym momencie stracimy nad sobą kontrolę i pożywimy się na osobie, której nie chcieliśmy zgładzić. Kluczowe będzie zarządzanie ograniczonym czasem, jaki nam dano i poznawanie różnych postaci - każda z nich ma swoje własne cele i ambicje, co zmieni ich w sojuszników lub zajadłych wrogów Coena. Na razie trudno powiedzieć cokolwiek więcej o tym króciutkim gameplayu, ale pierwsza dłuższa jego prezentacja ma się podobno odbyć jeszcze latem tego roku.

Źródło: Bandai Namco (Youtube), shinobi602 (Twitter/X)