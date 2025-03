Wiedźmin 4 z nowymi informacjami - polski głos Ciri, obecność Geralta w grze oraz kanoniczne zakończenie Wiedźmina 3

W nocy, podczas gali The Game Awards, studio CD Projekt RED oficjalnie zaprezentował pierwszy trailer (CGI w tym wypadku) gry Wiedźmin 4, która będzie początkiem nowej trylogii, gdzie pierwsze skrzypce będzie odgrywać tym razem Ciri. W ciągu dnia pojawiło się z kolei kilka dodatkowych informacji na temat nadchodzącej produkcji, toteż postanowiliśmy zebrać wszystko do kupy. Informacje dotyczą chociażby wiedźmińskich umiejętności Cirilli czy obecności Geralta.

W ciągu dnia pojawiło się kilka nowych informacji na temat gry Wiedźmin 4. Dotyczą one nowego głosu Ciri, obecności Geralta w produkcji oraz zagadki tego, w jaki sposób protagonistka jest w stanie korzystać z eliksirów.

Wszystkie udostępnione informacje pochodzą bezpośrednio od CD Projekt RED. Studio postanowiło bowiem wyjaśnić kilka kwestii, budzących zainteresowanie od momentu oficjalnej zapowiedzi gry. Przede wszystkim akcja Wiedźmina 4 toczy się już po wydarzeniach z trylogii. Dla developerów z CD Projekt RED wybór Ciri jako głównej bohaterki był rozwiązaniem najbardziej logicznym z punktu widzenia wszystkiego, co widzieliśmy w poprzedniej trylogii. "Coś się kończy, coś się zaczyna", jak wspomina studio CD Projekt RED. Kanonicznym zakończeniem dla Wiedźmina 3 jest to, w którym Ciri decyduje się zostać wiedźminką. Nawet miecz, który dzierży w zwiastunie, to prawdopodobnie ten sam miecz, który dostała w epilogu od Geralta. Nawiasem mówiąc, obecność Geralta została również potwierdzona przez studio, aczkolwiek twórcy nie chcą ujawniać jaką rolę odegra w nowej historii.

Filmowy zwiastun (przygotowany notabene we współpracy z Platige Image) dał również jasno do zrozumienia, iż Ciri przeszła wiedźmińskie mutacje. To również zostało potwierdzone przez reżysera gry, Sebastiana Kalembę. Bohaterka poddała się Próbom Traw po wydarzeniach z Wiedźmina 3. To wyjaśnia charakterystyczny wygląd oczu, lepiej opanowane zdolności posługiwania się znakami czy możliwość picia eliksirów. Nadal jednak zastanawiamy się chociażby nad kwestią tego, kto przeprowadził na Ciri Próby Traw. Zapewne ta kwestia zostanie wyjaśniona już w samej grze. Powyżej możecie posłuchać polskiego dubbingu w pierwszym zwiastunie Wiedźmina 4. Choć początkowo sądziliśmy, że w rolę Ciri ponownie wcieliła się Anna Cieślak, w rzeczywistości studio potwierdziło angaż nowej aktorki o nazwisku Jagoda Jasnowska. Pomimo zmiany osoby dubbingującej, Ciri w polskiej wersji nadal brzmi bardzo dobrze, a na pewno zdecydowanie lepiej (przynajmniej w mojej ocenie) niż w angielskiej wersji.

W zwiastunie można zobaczyć nowy medalion, który nosi Ciri. Wygląda na to, że będzie on pochodził ze Szkoły Rysia. Szkoła ta nie była jednak wcześniej przedstawiona ani na kartach książek ani we wcześniejszych grach. Prawdopodobnie będzie to nowa szkoła, powstała już po wydarzeniach z Dzikiego Gonu. Celem bohaterki z kolei będzie zostanie profesjonalną zabójczynią potworów. Ciri jednak nie posiada równie dużego doświadczenia co Geralt, co dla CD Projekt RED otwiera nowe możliwości w zakresie bardziej elastycznego podejścia do kwestii rozwoju postaci. Niestety na razie to wszystkie szczegóły, jakimi dysponujemy, bowiem CD Projekt RED nie jest obecnie gotowe, by zaprezentować właściwy gameplay z gry. Data premiery również nie została podana, podobnie jak platformy docelowe (wiadomo tylko, że gra zadebiutuje jednocześnie na PC i nieokreślonych ściśle konsolach).

Źródło: CD Projekt RED