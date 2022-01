Test wydajności Back 4 Blood - Duchowy następca Left 4 Dead. Niskie wymagania, przyzwoita grafika i obsługa NVIDIA DLSS

Pamiętacie jeszcze kooperacyjną strzelaninę Left 4 Dead, gdzie czwórka śmiałków walczyła z hordami zombi? Dotychczas Valve wydało dwie odsłony, a jeżeli cierpliwe czekaliście na trzecią... to nareszcie możecie przestać. Back 4 Blood jest duchowym następcą serii Left 4 Dead, kopiującym większość rozwiązań i dodającym garść nowości. Gra została stworzona przez autorów oryginału, dlatego naśladuje sławnego poprzednika również pod względem stylistycznym, wykorzystując jednak znacznie bardziej zaawansowane narzędzia. Wśród zaimplementowanych technik jest chociażby NVIDIA DLSS 2.0, mająca zapewnić znaczny wzrost wydajności przy niewielkiej stracie w jakości obrazu. Zobaczmy czy przypadkiem nie straszy...

Autor: Sebastian Oktaba

Left 4 Dead nieprzypadkowo zyskał rzeszę oddanych fanów, bowiem umiejętnie połączył najlepsze cechy dynamicznej pierwszoosobowej strzelaniny, kameralną kooperację, przyjemną oprawę audiowizualną oraz kapitalną atmosferę podlaną lekko pastiszowym sosem. Walczyliśmy wprawdzie z nieumarłymi i obrzydliwymi potworami, ale jednocześnie dostawaliśmy sporo czarnego humoru. Kampania dla maksymalnie czworga zawodników, proste mechanizmy, klimatyczne lokacje plus hektolitry posoki zrobiły swoje. Pierwsza i druga część Left 4 Dead zostały bardzo ciepło przyjęte, ale później marka popadła w zapomnienie... bo Valve nie potrafi liczyć do trzech. Inicjatywę twórczą w końcu przejęła ekipa Turtle Rock Studios, która pod nowym nazewnictwem odtworzyła pierwowzór, wzbogacając rozgrywkę o dodatkowe elementy (głównie sieciowe i personalizacyjne). Back 4 Blood można więc traktować jako nieformalną trzecią odsłonę Left 4 Dead, skoro pochodzi bezpośrednio od ojców pierwowzoru.

Back 4 Blood to taki Left 4 Dead 3, który nie mógł się tak nazywać, bo prawa do marki posiada Valve... A wiadomo, że Valve nie potrafi liczyć do trzech...

Developer precyzyjnie rozpisał wymagania sprzętowe, publikując cztery konfiguracje z uwzględnieniem docelowej rozdzielczości, płynności i poziomu detali. Najsłabszy zestaw do 1920x1080 / Low powinien zawierać procesor Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600 z kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570. Jeśli celujemy w 1920x1080 / High, potrzebny będzie zestaw bazujący na procesorach Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 7 1800X oraz kartach graficznych NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 590. Przejście na rozdzielczość 2560x1440 High wymaga Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 2700X plus NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon VII, doprawionego 16 GB pamięci RAM. Producent zaleca także włącznie NVIDIA DLSS Quality / FSR Ultra Quality. Z kolei rozdzielczość 3840x2160 Ultra potrzebuje takiego samego procesora jak poprzednie ustawienia, ale wzrasta poprzeczka dla kart graficznych - NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti / AMD Radeon RX 6800. Tutaj też wskazane jest DLSS / FSR.

1920x1080 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Ustawienia Low / 60 FPS High / 60 FPS Ultra / DLSS / 60 FPS Ultra / DLSS / 60 FPS Procesor AMD Ryzen 5 2600 Ryzen 7 1800X Ryzen 7 2700X Ryzen 7 2700X Procesor Intel Core i5-6600 Core i5-8400 Core i7-8700K Core i7-8700K Karta AMD Radeon RX 570 Radeon RX 590 Radeon VII Radeon RX 6800 Karta NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti GeForce GTX 970 GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2080 Ti Pamięć operacyjna 8 GB 12 GB 16 GB 16 GB Przestrzeń dyskowa 40 GB 40 GB 40 GB 40 GB Zalecane API DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 System operacyjny Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10

Back 4 Blood wykorzystuje technologię Unreal Engine 4, jednak stylistycznie silnie nawiązuje do Left 4 Dead, dlatego może wydawać się produkcją bazującą na Source Engine. Oprawa graficzna chociaż zupełnie przyzwoita, niczym szczególnym nie imponuje, więc wymagania sprzętowe również powinny być umiarkowane. Gdyby jednak brakowało wydajności, to Back 4 Blood otrzymało implementację NVIDIA DLSS 2.0, która powinna oferować niezłą jakość obrazu przy sporym wzroście wydajności na kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX 2000/3000. Właśnie temu zagadnieniu będzie poświęcona niniejsza publikacja. Większość gier wykorzystujących Unreal Engine 4 dotychczas dobrze radziło sobie z takim skalowaniem m.in. Deliver Us The Moon, toteż oczekiwanie utrzymania prawidłowego kierunku jest chyba uzasadnione. Dobra - ruszajmy z testem wydajności Back 4 Blood uwzględniającym NVIDIA DLSS.