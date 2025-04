Test smartfona Google Pixel 9a - dobre aparaty, mocna bateria i... kontrowersyjny design. Takiego Pixela jeszcze nie było

Jeśli od dłuższego czasu uważnie śledzicie rynek smartfonów, na pewno zwróciliście uwagę, że dla wielu producentów specyfikacja techniczna znaczy dziś mniej niż kiedyś. Nie brakuje nawet sytuacji, że nowy model przedstawiany jest jako cud technologiczny, a pod wieloma względami okazuje się mało nowatorski i czasem nawet nieco słabszy od konkurentów czy bezpośrednich poprzedników. W zamian najczęściej oferuje za to np. nowe funkcje AI czy bardziej dopracowane i dłużej wspierane oprogramowanie. Koniec końców jednak wypada zadać sobie pytanie: "czy zwykły użytkownik na pewno potrzebuje więcej?". Najważniejsze przecież, by w praktyce wszystko śmigało jak należy. I jeśli mielibyśmy wskazać producenta, który właśnie nie przykłada zbyt wielkiej wagi do komponentów, za to braki jest w stanie zrekompensować za pomocą software'u, to Google jest tutaj flagowym przykładem.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Zupełnie obiektywnie rzecz ujmując, Pixele to dosyć dziwne smartfony. Często kosztują niemało, a co takiego w teorii oferują w zamian? Najczęściej gorącego Tensora o dosyć przeciętnej wydajności (przynajmniej na tle topowych SoC) i ogólnie niezbyt przekonującą specyfikację godną co najwyżej superśredniaków. Mimo wszystko wyszukiwarkowy gigant ma prawo wyceniać je tak, jak robi to dotychczas, ponieważ smartfony Pixel sprawują się jak iPhone'y z Androidem. Działają szybko, robią kapitalne zdjęcia, a poza tym oferują proste, nieprzekombinowane oprogramowanie z gwarancją wielu lat aktualizacji. Co więcej, w porównaniu do modeli od giganta z Cupertino, wcale nie trzeba za nie płacić krocie, a najnowszy Pixel 9a jest tego dowodem. Ale czy ze wszystkich Pixeli na rynku to właśnie ten powinien być Twoim wyborem? Niniejsza recenzja powinna dać odpowiedź na to pytanie.

Google Pixel 9a to smartfon o dosyć zaskakującym designie, który powinien zainteresować osoby szukające pewnej opcji na lata. Urządzenie pod kilkoma względami jest lepsze od zeszłorocznego Pixela 8a, ale czy okaże się warte zakupu w premierowej cenie?

Google Pixel 9a zasilany jest przez autorski układ Tensor G4, którego wydajność już znamy, aczkolwiek od razu zaznaczę, że nie jest to do końca ta sama jednostka, którą zastosowano w innych "dziewiątkach" - więcej na ten temat powiemy sobie później. W podstawowej wersji mamy tylko 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej. Ekran to panel pOLED Actua Display o przekątnej 6,3 cala, który ma wyróżniać się częstotliwością odświeżania obrazu do 120 Hz i jasnością nawet do 2700 nitów. Jeśli chodzi o zestaw aparatów fotograficznych, na papierze wygląda to średnio - z przodu kamerkę 13 MP, a z tyłu główny aparat 48 MP i ultraszerokokątny 13 MP. Wspomnijmy jeszcze o baterii, która ma pojemność 5100 mAh (całkiem sporo jak na kompaktowego Pixela). Szkoda tylko, że zabrakło tu jakiejś imponującej technologii ładowania.

Google Pixel 9a Nothing Phone (3a) Pro Samsung Galaxy S24 FE Platforma mobilna Tensor G4 Snapdragon 7s Gen 3 Exynos 2400e Procesor graficzny Mali-G715 MP7 Adreno 710 Xclipse 940 System operacyjny Android 15 Android 15 z NothingOS Android 14 z One UI Pamięć RAM 8 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 128 / 256 GB UFS 3.1 256 GB UFS 2.2 128 / 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 6e, BT 5.4, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.2 USB-C 2.0 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,3" pOLED 120 Hz 6,77" AMOLED 120 Hz 6,7" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2324 x 1080 px 2392 x 1080 px 2340 x 1220 px Kamera przednia 13 MP 50 MP 10 MP Kamera tylna 48 + 13 MP 50 + 50 + 8 MP 50 + 8 + 12 MP Klasa odporności IP68 IP64 IP68 Akumulator 5100 mAh 5000 mAh 4700 mAh Ładowanie 23 W + Qi 7,5 W 50 W 25 W + Qi 15 W Wymiary obudowy 154,7 x 73,3 x 8,9 mm 163,5 x 77,5 x 8,4 mm 162 x 77,3 x 8 mm Waga urządzenia 186 g 211 g 213 g Cena 8+128 GB - 2399 zł

8+256 GB - 2849 zł 12+256 GB - od ok. 2000 zł 8+128 GB - od ok. 2100 zł

Pierwsze informacje na temat tego urządzenia pojawiły się wiele miesięcy temu, dlatego nie możemy być tutaj zaskoczeni ani specyfikacją, ani wyglądem. Można zatem odnieść wrażenie, że premiera omawianego Pixela 9a została przedłużona jak tylko można. W końcu embargo na recenzje spada dopiero teraz, a o oficjalnej prezentacji pisaliśmy kilka tygodni temu... No ale cóż, wydaje się, że wszelkie problemy które stanęły na drodze do szybkiego debiutu smartfona zostały już wyeliminowane. Nie pozostaje mi już zatem nic innego, jak zaprosić Was na kolejne strony niniejszego artykułu. Google Pixel 9a dotarł do nas w obsydianowej wersji kolorystycznej z pamięcią wewnętrzną o pojemności 128 GB. Urządzenie kosztuje 2399 zł, a więc jest o 50 zł tańsze niż Pixel 8a w dniu premiery.