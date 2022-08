Test MSI Titan GT77 - Topowy laptop do gier z Intel Core i9-12900HX, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti oraz wsparciem dla SSD PCIe 5.0

Mniej więcej trzy lata temu testowaliśmy notebooka klasy DTR w postaci MSI GT76 Titan. Oferował on desktopowy procesor Intel Core i9-9900K oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER. Przez długi czas model ten nie doczekał się bezpośredniego następcy. W końcu kilka miesięcy temu MSI ogłosiło model Titan GT77, a my w ostatnim czasie mieliśmy okazję go przetestować. I powiem jedno - mimo, że mowa o następcy, to Titan GT77 pod wieloma względami nie przypomina już starszych DTR.

Autor: Damian Marusiak

MSI Titan GT77 w porównaniu do poprzednika jest oczywiście nieporównywalnie wydajniejszy. W końcu 8-rdzeniowy Intel Core i9-9900K zastąpiono topowym układem Alder Lake-HX: Core i9-12900HX z 16 rdzeniami i 24 wątkami. Wewnątrz mamy również najmocniejszy obecnie układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. Nie brakuje także 64 GB pamięci RAM oraz 2 TB nośnika SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Całość domyka znakomity ekran o rozdzielczości 4K i odświeżaniu 120 Hz. Model ten doczekał się jednak istotnych zmian, a najważniejszą z nich jest znaczące odchudzenie obudowy. Z tego powodu MSI Titan GT77 nie przypomina już specjalnie swoich poprzedników. Tak, jest on wydajniejszy i smuklejszy. Ale tam gdzie zawsze odchudza się obudowę, tam przychodzą inne problemy.

MSI Titan GT77 to najnowszy notebook mający aspirację do bycia najmocniejszym, przenośnym komputerem na rynku. Pomóc w tym ma 16-rdzeniowy procesor Intel Core i9-12900HX, układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti oraz 64 GB pamięci RAM DDR5.

MSI Titan GT77 posiada na pokładzie dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. Dopisek "Laptop GPU" nie jest przypadkowy - od teraz jest to część oficjalnego nazewnictwa kart w laptopach, dzięki którym mają być wyraźniej rozróżnione względem swoich desktopowych "odpowiedników". W przypadku architektury Ampere wracamy poniekąd do czasów, gdy układy mobilne oraz desktopowe były czymś zupełnie różnym. Duży rdzeń GA102 o bardzo wysokim TGP okazało się karkołomnym zadaniem dla notebooków, toteż w przenośnych komputerach zobaczymy karty oparte co najwyżej na rdzeniu GA103. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU to obecnie najmocniejszy (przynajmniej w wersji z maksymalną mocą TGP) układ graficzny w notebookach, który oparto o rdzeń GA103. Mamy do dyspozycji rdzeń Ampere z 7474 rdzeniami CUDA oraz 16 GB pamięci VRAM GDDR6 na 256-bitowej magistrali pamięci. Kolejnym problemem może być to, że od teraz NVIDIA nie będzie już wyróżniać modeli Max-Q oraz Max-P (to zazwyczaj było wewnętrzne określenie normalnych kart w laptopach o pełnym TGP). Otrzymujemy zamiast tego układy z określonym, pewnym TGP, którego producenci laptopów muszą przestrzegać. W zależności od karty, TGP będzie wynosić od 80 W do 175 W. W przypadku testowanego notebooka, układ NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU charakteryzuje się TGP na poziomie maksymalnie 175 W oraz wsparciem dla technologii Dynamic Boost 2.0 - jest to najmocniejszy wariant GeForce RTX 3080 Ti Mobile.

GeForce RTX 3070 Laptop GPU GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU GeForce RTX 3080 Laptop GPU GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU Architektura Ampere Ampere Ampere Ampere Litografia 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung Tranzystory 11 mld 13 mld 17 mld 17 mld Powierzchnia 392 mm² 392 mm² 392 mm² 496 mm² Układ graficzny GA104 GA104 GA104 GA103 Bloki obliczeniowe 40 SM 46 SM 48 SM 58 SM Rdzenie FP32 5120 5888 6144 7424 Rdzenie RT 40 46 48 58 Rdzenie Tensor 160 184 192 232 Jednostki TMU 160 184 192 232 Jednostki ROP 96 96 96 96 Taktowanie Do 1620 MHz Do 1485 MHz Do 1710 MHz Do 1590 MHz Pamięć VRAM 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8/16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Przepustowość VRAM Do 14 Gbps Do 14 Gbps Do 14 Gbps Do 16 Gbps Magistrala 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit Przepustowość Do 448 GB/s Do 448 GB/s Do 448 GB/s Do 512 GB/s TGP Do 150 W Do 150 W Do 165 W Do 175 W

Same procesory Alder Lake-HX wyglądają bliźniaczo podobnie jak desktopowe Alder Lake-S. Rozmiar obudowy BGA wynosi w tym wypadku 45 x 37,5 x 2 mm, podczas gdy desktopowa płytka ma wymiary 45 x 37,5 x 4,4 mm - główna różnica to brak charakterystycznej czapki na wierzchu procesora. Zamiast tego rdzeń styka bezpośrednio z układem chłodzenia danego notebooka. Pod względem specyfikacji zmieni się kilka rzeczy. Procesory obsługują maksymalnie 128 GB DDR4 3200 MHz lub 128 GB DDR5 4800 MHz (właśnie taką pojemność obsługuje MSI Titan GT77 choć o niższym efektywnym zegarze wynoszącym 4000 MHz przy zauważalnie obniżonych timingach), a także jako pierwsze w laptopach są zgodne z magistralą PCIe 5.0. Procesory Intel Alder Lake-HX oferują do 48 linii PCIe, co jest znaczącą różnicą względem dotychczasowych Alder Lake-H, gdzie mieliśmy 20 linii PCIe 4.0. W przypadku Alder Lake-HX mamy odpowiednio 16 linii PCIe 5.0, 20 linii PCIe 4.0 oraz 12 linii PCIe 3.0. Notebook z procesorem Alder Lake-HX może obsłużyć jednocześnie dedykowany układ graficzny połączony 16 liniami PCIe 5.0 oraz cztery nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o łącznej pojemności 16 TB - w przypadku MSI Titan GT77 zdecydowano się wykorzystać część linii PCIe 5.0 do obsługi jednego SSD PCIe 5.0 x4 NVMe (gdy już takie dyski pojawią się w sprzedaży). Oprócz tego użytkownik może zamontować dodatkowo trzy nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, tworząc naprawdę ekstremalnie szybką przestrzeń na dane.

