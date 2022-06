Test Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji - Wydajny i dopracowany ultrabook z AMD Ryzen 7 PRO 5850U i nietypowym ekranem

Jakiś czas temu opublikowaliśmy artykuł, w którym rozważaliśmy najważniejsze kwestie, w których możemy rozróżnić laptopy biznesowe od klasycznych, multimedialnych urządzeń. Wówczas jako bazę wykorzystaliśmy notebooka Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji. To druga generacja popularnych ultrabooków, które oferowane są zarówno z procesorami Intela jak również AMD. Sprzęt został u nas trochę dłużej, toteż zdecydowaliśmy się również na przeprowadzenie pełnego testu wydajności. Sprzęt powinien trafić w gusta osób, poszukujących dość smukłych laptopów z mocnym procesorem, ale bez osobnej karty graficznej, nierzadko zauważalnie wpływającej na końcową cenę komputera. Do tego dochodzi fakt, że wspomniany procesor nie jest w tym wypadku jedynym, wartym uwagi, atutem.

Autor: Damian Marusiak

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji reprezentuje doskonale znany styl wizualny - stoi on w sprzeczności z mocno promowanymi rozwiązaniami, w których nierzadko absurdalna smukłość kończy się zastosowaniem słabszego systemu chłodzenia, zminimalizowaniem do absolutnego minimum portów czy umieszczeniem akumulatora o mniejszej pojemności. Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji mimo zastosowania 14-calowego ekranu, nie jest najsmuklejszym urządzeniem. Jednocześnie posiada bardziej rozbudowane chłodzenie, całkiem pokaźną liczbę portów oraz dość pojemny akumulator. Wszystko to połączone z 8-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen 7 PRO 5850U, oferującym nie tylko wysoką wydajność, ale także rozszerzone możliwości w zakresie zabezpieczeń komputera. Z kolei Lenovo w tym modelu oferuje 3-letnią gwarancję typu Premier Support. Ten rozszerzony standard umożliwia m.in. naprawę w miejscu zamieszkania czy pracy oraz całodobową infolinię, 7 dni w tygodniu.

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji to wydajny i dobrze wyposażony ultrabook biznesowy, bazujący na procesorze AMD Ryzen 7 PRO 5850U oraz ekranie z wbudowanym filtrem prywatyzującym (tzw. Privacy Guard).

Lenovo ThinkPad P14s 2. generacji został wyposażony w procesor AMD z rodziny APU Cezanne PRO. Układy AMD Ryzen PRO 5000 (Ryzen 3 PRO 5450U, Ryzen 5 PRO 5650U oraz Ryzen 7 PRO 5850U) wykorzystują usprawnioną architekturę Zen 3, oferującą zauważalny wzrost wydajności jednowątkowej oraz dalszy wzrost wydajności wielowątkowej, a także zaawansowane metody zabezpieczenia nie tylko samego procesora, ale także całego komputera. Nowe układy Cezanne oferują maksymalnie 8 rdzeni oraz 16 wątków, ale jednocześnie w porównaniu do APU Renoir, zyskujemy dwukrotnie więcej pamięci cache L3. Testowana jednostka to AMD Ryzen 7 PRO 5850U o TDP na poziomie 15 W. Bazowy zegar procesora wynosi 1,9 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,4 GHz. Procesory AMD Cezanne PRO posiadają także 2-kanałowy kontroler pamięci DDR4 3200 MHz oraz LPDDR4x 4266 MHz - w przypadku Lenovo ThinkPad P14s mowa o obecności 32 GB RAM DDR4 3200 MHz. Największą bolączką APU AMD Cezanne jest niewielka liczba linii PCIe dla osobnej karty graficznej - do dyspozycji ponownie otrzymujemy tylko 8 linii PCIe 3.0, chociaż w przypadku smukłych laptopów bez dGPU nie będzie to mocno odczuwalne. Magistralę PCIe 4.0 wprowadzono dopiero przy okazji debiutu najnowszej generacji APU Rembrandt, czyli układów Ryzen PRO 6000.

Usprawnień doczekał się również zintegrowany układ graficzny, w dalszym ciągu bazujący na architekturze Vega (przejście na iGPU RDNA 2 zaszło dopiero w Ryzenach PRO 6000 z rodziny APU Rembrandt), jednak produkowany w 7 nm procesie technologicznym TSMC. Pod względem usprawnień, nowych iGPU bliżej do Radeona VII niż do wcześniejszych odsłon Vegi. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych generacji APU, układy z rodziny Cezanne otrzymają iGPU z maksymalnie 8 blokami CU. Redukcja powierzchni ma usprawnić efektywność energetyczną, ale i jednocześnie zwiększyć wydajność każdego jednego bloku CU w porównaniu do Picasso - w tym wypadku producent deklaruje do 59% wyższą wydajność. Dla zwiększenia transferu danych, dwukrotnie powiększono interfejs Data Fabric. Dodatkowo z racji przejścia na niższy proces technologiczny, taktowanie rdzenia zwiększyło się do 25% - w przypadku iGPU Vega 8 w Ryzenie 7 PRO 5850U taktowanie rdzenia graficznego wynosi maksymalnie 2000 MHz.