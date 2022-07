Test komputerów dla graczy G4M3R Hero i G4M3R Elite - Wydajne składaki zrobione jak należy

X-kom jest jednym z największych krajowych sklepów z podzespołami oraz elektroniką użytkową, który sprzedaje również gotowe zestawy komputerowe zrobione według własnego przepisu. Różnice względem konkurencji nie zamykają się jedynie w nazewnictwie, bowiem od pewnego czasu x-kom stosuje w swoich komputerach podzespoły oznaczone własną marką. Obudowy, systemy chłodzenia i wentylatory wykonano na zlecenie rodzimego sklepu, co bezsprzecznie jest ewenementem na lokalnym rynku. Zobaczmy zatem jak zaprezentują się zestawy G4M3R Hero (Core i5-12400F i GeForce RTX 3060) oraz G4M3R Elite (Core i7-12700K i GeForce RTX 3080), kosztujące kolejno 5600 i 13500 złotych.

Autor: Sebastian Oktaba

Rodzina komputerów G4M3R obejmuje konfiguracje skierowane przede wszystkim do graczy, szukających efektownych zestawów zapewniających satysfakcjonującą wydajność, wysoką jakość komponentów oraz nienaganny porządek w środku. Typowo budżetowych blaszaków tutaj nie uświadczymy, ponieważ na chwilę obecną najtańsza konfiguracja zawiera procesor Intel Core i5-12400F połączony z kartą graficzną AMD Radeon RX 6600. Zaczynamy więc od solidnej średniej półki wydajnościowej. Pełne portfolio obejmuje komputery od niespełna 5000 do prawie 20000 tysięcy złotych, wersje pozwalające na podkręcanie procesora i zablokowane, chłodzone powietrzem lub cieczą. Wszystkie zestawy G4M3R są również wyraźnie oznaczone i posiadają indywidualne pudełka np.: zamiast opakowania obudowy w jakiej zamknięto komponenty. Całość sprawia wrażenie produktu kompletnego i markowego, a nie typowego składaka.

Komputery G4M3R Hero i G4M3R Elite, to autorskie propozycje sklepu, łączące podzespoły bazowe znanych marek z peryferiami oznaczonymi własnym logo (obudowa, cooler, wentylatory). Co z tego wyniknie?

Tańszy z testowanych komputerów, G4M3R Hero kosztujący 5600 złotych, bazuje na procesorze Intel Core i5-12400F. Jednostka posiada 6 rdzeni i obsługuje 12 wątków, będąc naprawdę dobrym wyborem do zestawów gamingowych. Osadzony w płycie głównej Gigabyte B660 Gaming X AX D4 razem z zestawem 16 GB pamięci DDR4 GoodRAM 3200 MHz CL 16-18-18-38, tworzy solidną podstawę dla Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle. Powyższe połączenie nieprzypadkowo jest popularne - zapewnia świetną relację ceny do wydajności. Jako nośnik wybrano 1 TB WD SN750SE PCI-E 3.0 x4, natomiast zasilaniem zajmuje się jednostka be quiet! Pure Power 11 600 W. Pozostałe elementy - system chłodzenia procesora, obudowa i cztery 120 mm wentylatory - oznaczone zostały logotypami sprzedawcy. Konfiguracja G4M3R Hero wygląda obiecująco, podzespoły bazowe są markowe, zobaczymy jak to wszystko będzie działać.

G4M3R Hero G4M3R Elite Procesor Intel Core i5-12400F (6R/12W) Intel Core i7-12700K (12R/20W) Płyta główna Gigabyte B660 Gaming X AX D4 ASUS TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 Pamięć RAM GoodRam 16 GB 3200 MHz CL16 Corsair 32 GB 3600 MHz CL18 Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming Nośnik SSD 1 TB WD SN750SE PCI-E 3.0 x4 2 TB GoodRam IRDM PCI-E 3.0 x4 Zasilacz be quiet! Pure Power 11 600 W be quiet! Pure Power 11 FM 750 W Cooler CPU Powietrzny 1x 120 mm 360 mm AiO Ilość wentylatorów 4x 120 mm 4x 120 mm Łączność WiFi / Bluetooth / LAN 2.5G WiFi / Bluetooth / LAN 2.5G System (opcjonalnie) Windows 11 Home / Pro Windows 11 Home / Pro Obudowa ATX / Otwierany szklany bok ATX / Otwierany szklany bok Podświetlenie Tak Tak Gwarancja 36 miesięcy (Door to Door) 36 miesięcy (Door to Door) Cena 5600 złotych 13500 złotych

Drugi z recenzowanych zestawów kosztuje ponad dwukrotnie więcej, bowiem G4M3R Hero wyceniono na 13500 złotych. Sercem komputera jest procesor Intel Core i7-12700K (12R/20W), czyli pełnoprawny Alder Lake, posiadający 8 rdzeni Performance oraz 4 rdzenie Efficiency, sumarycznie zapewniające obsługę 20 wątków. Jednostka posiada odblokowany mnożnik i pracuje na płycie głównej ASUS TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4, pozwalającej na swobodny overclocking. Mocnemu procesorowi towarzyszy równie mocna karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming 10 GB, dodatkowo w wersji fabrycznie podkręconej. Producent zainstalował także 32 GB Corsair Vengeance RGB PRO SL 3600 MHz CL 18-22-22-42, pojemny 2 TB nośnik SSD GoodRam IRDM PCI-E 3.0 x4 oraz modularny zasilacz be quiet! Pure Power 11 FM 750 W (80PLUS Gold). Reszta elementów ponownie jest sygnowana logo G4M3R.