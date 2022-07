Jaka karta graficzna do gier? Kupić AMD Radeon czy NVIDIA GeForce? Polecane karty graficzne na lipiec 2022

Jaką kartę graficzną wybrać? Długo czekaliśmy na możliwość zadania takiego pytania, gdzie odpowiedź nie brzmiałaby - żadnej - bowiem przez ostatnie kilka miesięcy ceny dosłownie oszalały, wynosząc 200-300% więcej niż powinny. Jednak nareszcie wszystko zmierza ku lepszemu, obniżki stały się faktem i składanie gamingowych pecetów ponownie nabiera sensu. Od kilku tygodni widoczna jest tendencja spadkowa, którą zawdzięczamy w dużej mierze załamaniu się rynku kryptowalut, co znalazło bezpośrednie przełożenie na racjonalizację cen. Niektóre modele kart graficznych AMD Radeon i NVIDIA GeForce można już dostać w okolicy MSPR (kwota sugerowana), więc przygotowałem poradnik zakupowy ułatwiający wybór.

Autor: Sebastian Oktaba

Karta graficzna to kluczowy element każdego gamingowego komputera, przynajmniej z perspektywy czystej wydajności, bowiem w największym stopniu odpowiada za wygenerowaną ilość klatek na sekundę. Oczywiście, procesor również jest bardzo ważnym elementem układanki, nawet nie wspominając o reszcie niezbędnych podzespołów, bez których komputer po prostu nie będzie działał, jednak to właśnie karta graficzna wykonuje tutaj najcięższą robotę. Dlatego w zestawach nastawionych na granie można nieco zaoszczędzić na procesorze, chociaż to miejscami ryzykowny zabieg, natomiast karta graficzna powinna być najlepsza na jaką możemy sobie pozwolić. Przykładowo - maszyna z sześcio-rdzeniowym procesorem i GeForce RTX 3060 Ti, będzie najczęściej wydajniejsza od wariantu z procesorem ośmio-rdzeniowym, ale połączonym z GeForce RTX 3060. Niestety, większość gier komputerowych nie potrafi jeszcze wykorzystać dodatkowych rdzeni, natomiast mocniejszy układ graficzny przydaje się zawsze.

O co właściwie chodziło z drakońskimi podwyżkami? Jeśli nie słyszeliście o szale kopania kryptowalut za pomocą kart graficznych, to najwyraźniej słodko przespaliście kilkanaście ostatnich miesięcy. Upraszczając całe zjawisko - ludzie wykorzystywali GPU do generowania wirtualnej waluty, którą można było wymienić na realne pieniądze. Kopacze kupowali karty hurtowo, brakowało towaru, a ceny wystrzeliły w kosmos. Interes okazał się niesamowicie opłacalny, bo chociaż kurs miewał większe i mniejsze wahania, to generalnie tendencja była zwyżkowa... Jednak do czasu! Ethereum kosztowało w listopadzie 2021 roku prawie 5000 dolarów, a dzisiaj ledwo przebija 1000 dolarów. Dodatkowo wzrost cen energii elektrycznej, coraz trudniejszy algorytm kopania i kilka innych czynników sprawiły, że górnicy zaczęli zamykać swoje kopalnie, popyt wyraźnie spadł i zaczęła się długo wyczekiwana odwilż. Dlatego kupując modele używane bądźcie czujni, a wybierając nowe GPU zwróćcie uwagę na:

Rozdzielczość - przed zakupem określcie docelową rozdzielczość ekranu z jakiej będziecie korzystać. Do komfortowego grania w 1920x1080 przy 60 klatkach na sekundę nie potrzebujecie drogich high-endowych układów. Jednak jeśli posiadacie już monitor 144/165/240 Hz i preferujecie gry e-sportowe, taka kombinacja będzie bardziej zasadna.

- przed zakupem określcie docelową rozdzielczość ekranu z jakiej będziecie korzystać. Do komfortowego grania w 1920x1080 przy 60 klatkach na sekundę nie potrzebujecie drogich high-endowych układów. Jednak jeśli posiadacie już monitor 144/165/240 Hz i preferujecie gry e-sportowe, taka kombinacja będzie bardziej zasadna. System chłodzenia - wpływa na temperatury i kulturę pracy, pośrednio również na żywotność karty graficznej. Najlepiej wybierać modele z chłodzeniem dysponującym dwoma lub trzema wentylatorami, których wydajność potwierdziły testy. Edycje z jednym wentylatorem można zaakceptować wyłącznie przy w słabszych układach.

- wpływa na temperatury i kulturę pracy, pośrednio również na żywotność karty graficznej. Najlepiej wybierać modele z chłodzeniem dysponującym dwoma lub trzema wentylatorami, których wydajność potwierdziły testy. Edycje z jednym wentylatorem można zaakceptować wyłącznie przy w słabszych układach. Pamięć graficzna - dzisiaj rozsądne minimum stanowi 4 GB VRAM, aczkolwiek zapotrzebowanie na pamięć jest uzależnione od rozdzielczości i detali. W budżetowych konstrukcjach posiadających 2 GB VRAM konieczne będzie obniżenie tych ustawień. Do 1920x1080 i 2560x1440 High/Ultra należy natomiast celować w modele mające 6-8 GB.

- dzisiaj rozsądne minimum stanowi 4 GB VRAM, aczkolwiek zapotrzebowanie na pamięć jest uzależnione od rozdzielczości i detali. W budżetowych konstrukcjach posiadających 2 GB VRAM konieczne będzie obniżenie tych ustawień. Do 1920x1080 i 2560x1440 High/Ultra należy natomiast celować w modele mające 6-8 GB. Taktowania - karty graficzne AMD Radeon i NVIDIA GeForce mają dynamicznie regulowane taktowanie rdzenia (tzw. GPU Boost), zależne od limitów energetycznych oraz temperatur. Im lepsze chłodzenie samej karty i warunki panujące w obudowie, tym większa szansa na wyższe oraz stabilniejsze zegary. Można to również poprawić samodzielnie poprzez...

- karty graficzne AMD Radeon i NVIDIA GeForce mają dynamicznie regulowane taktowanie rdzenia (tzw. GPU Boost), zależne od limitów energetycznych oraz temperatur. Im lepsze chłodzenie samej karty i warunki panujące w obudowie, tym większa szansa na wyższe oraz stabilniejsze zegary. Można to również poprawić samodzielnie poprzez... Kalibracja - programy pokroju MSI Afterburner, będące proste w obsłudze i udostępniające wiele przydatnych narzędzi, pozwalają zmodyfikować ustawienia producenta. Obniżenie fabrycznego zasilania czy ręczne ustawienie zakresu obrotów wentylatorów, może nie tylko poprawić kulturę pracy, ale również wydajność (napięcie jest często zawyżane).

Zanim przejdziemy do właściwej części poradnika, muszę nakreślić jeszcze jedną kwestię, która najpewniej będzie przewijać się w komentarzach. Dostępność i ceny bardzo szybko się zmieniają, gdzieś jeden model można znaleźć w promocji, gdzieś indziej będzie droższy. Traktujcie więc niniejszą publikację bardziej jako wskazanie wyboru konkretnych układów graficznych w danych półkach cenowych (np. RTX 3060 Ti), a niekoniecznie samych kart (np.: Gigabyte Gaming). Sytuacja na rynku jest dynamiczna, a oferta cenowa bywa zaskakująco niespójna, ponieważ topowy Radeon RX 6900 XT potrafi kosztować mniej od sporo wolniejszego Radeona RX 6800 w średnim wydaniu. Wynika to chociażby z różnych czasów dostaw, chęci upłynnienia niektórych modeli czy wygaszania linii produkcyjnych. Dlatego warto uważnie obserwować rynek i szukać okazji. Miejmy nadzieję, że ostatnie obniżki to jeszcze nie koniec.