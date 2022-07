Test ASUS Vivobook Pro 15 OLED - Wydajny notebook do pracy. Na pokładzie procesor AMD Ryzen 7 5800H i ekran OLED

ASUS Vivobook to obecnie seria laptopów, gdzie najczęściej znajdziemy modele o dobrej relacji ceny do możliwości. To komputery, które dzięki ekranom OLED mogą się przydać w prostej obróbce materiałów foto, a poza tym świetnie sprawdzą się w typowym, codziennym użytkowaniu. Kilka miesięcy temu testowaliśmy podstawowy model Vivobook 15 OLED z Intel Tiger Lake. Dzisiaj skupimy się na nieco droższym, ale wydajniejszym modelu Vivobook Pro 15 OLED.

Autor: Damian Marusiak

Seria ASUS Vivobook w ostatnich dwóch latach przeszła znaczącą zmianę, jeśli chodzi o design komputerów czy zastosowane podzespoły. Laptopy stały się bardziej stonowane wizualnie, z nieco lepszą jakością wykorzystanych komponentów. Wprowadzono tutaj ekrany OLED, co stało się wręcz ewenementem wśród tańszych notebooków. W końcu udostępniono również mocniejsze procesory, co widać chociażby po tegorocznych modelach, gdzie można znaleźć zarówno układy AMD Ryzen 6000 jak i Intel Core 12. generacji. O ile wciąż czekamy na dostępność nowych Vivobooków, o tyle na razie możemy skupić się jeszcze na ubiegłorocznych modelach, dostępnych w całkiem rozsądnych kwotach. Omawiany dzisiaj laptop ASUS Vivobook Pro 15 OLED oferuje nie tylko samoemisyjny panel Samsunga, ale także przyzwoity procesor AMD Ryzen 7 5800H o wysokim limicie energetycznym. Dla osób poszukujących mocnego laptopa, ale bez osobnego układu graficznego, taki sprzęt może być strzałem w dziesiątkę.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED to jeden z rozsądniej wycenionych laptopów do pracy i codziennego użytku. Za model z AMD Ryzen 7 5800H oraz ekranem OLED zapłacimy około 4600 złotych.

Laptop ASUS Vivobook Pro 15 OLED posiada 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor AMD Ryzen 7 5800H, wykorzystujący usprawnioną mikroarchitekturę Zen 3, oferującą zauważalny wzrost wydajności jednowątkowej oraz dalszy wzrost wydajności wielowątkowej. Nowe układy Cezanne oferują maksymalnie 8 rdzeni oraz 16 wątków, ale jednocześnie w porównaniu do APU Renoir, zyskujemy dwukrotnie więcej pamięci cache L3. Testowana jednostka to AMD Ryzen 7 5800H o TDP na poziomie 45 W. Bazowy zegar procesora wynosi 3,2 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,4 GHz. Procesory AMD Cezanne posiadają także 2-kanałowy kontroler pamięci DDR4 3200 MHz oraz LPDDR4x 4266 MHz - w przypadku ASUS Vivobook Pro 15 OLED mowa o obecności 16 GB RAM DDR4 3200 MHz. Największą bolączką APU AMD Cezanne jest niewielka liczba linii PCIe dla osobnego układu graficznego - do dyspozycji ponownie otrzymujemy tylko 8 linii PCIe 3.0, chociaż w przypadku laptopów bez dGPU nie będzie to mocno odczuwalne. Magistralę PCIe 4.0 wprowadzono dopiero przy okazji debiutu najnowszej generacji APU Rembrandt, czyli układów Ryzen 6000.

Usprawnień doczekał się również zintegrowany układ graficzny, w dalszym ciągu bazujący na architekturze Vega (przejście na iGPU RDNA 2 zaszło dopiero w Ryzenach 6000 z rodziny APU Rembrandt), jednak produkowany w 7 nm procesie technologicznym TSMC. Pod względem modyfikacji, iGPU z rodziny APU Cezanne bliżej do Radeona VII niż do starszych odsłon Vegi. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych generacji APU, układy z rodziny Cezanne otrzymają iGPU z maksymalnie 8 blokami CU. Redukcja powierzchni ma usprawnić efektywność energetyczną, ale i jednocześnie zwiększyć wydajność każdego jednego bloku CU w porównaniu do Picasso - w tym wypadku producent deklaruje do 59% wyższą wydajność. Dla zwiększenia transferu danych, dwukrotnie powiększono interfejs Data Fabric. Dodatkowo z racji przejścia na niższy proces technologiczny, taktowanie rdzenia zwiększyło się do 25% - w przypadku iGPU Vega 8 w Ryzenie 7 5800H taktowanie rdzenia graficznego wynosi maksymalnie 2000 MHz.