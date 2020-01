APU konsoli Xbox Series X będzie sporo większe od poprzednika

CES raczej ostatnimi czasy nie służył za platformę do ujawniania konsol (do czego sami również przyznają się ich producenci), ale na tegorocznej edycji mieliśmy okazję dowiedzieć się nieco więcej o Xbox Series X, aczkolwiek nie od samego Microsoftu, lecz na konferencji AMD. Żeby było śmieszniej, okazało się, że firma nie użyła oficjalnych materiałów, lecz renderu od firmy zewnętrznej, który okazał się nieprawdziwy. Natomiast realne są zdjęcia APU, którymi podzielił się także niedawno szef działu gier i marki Xbox w Microsofcie, Phil Spencer, podzielił się zdjęciem APU konsoli nowej generacji. Nie pozostał mu dłużny David Prien, szef działu hardware marki Xbox, który pokazał całą tackę złożoną z siedmiu układów (ósmy wziął Spencer), które będą zasilały nową konsolę Microsoftu. Co ciekawe, na kostce wygrawerowany jest napis 8K, który sugeruje, że konsola będzie tę rozdzielczość obsługiwać (zapewne do obsługi mediów, jak np. aplikacji VOD, gdy zaczną dystrybuować taką zawartość).

Zacznijmy może od tego, czego "dowiedzieliśmy" się z konferencji AMD. Po pierwsze firma użyła fejkowego modelu konsoli Xbox Series X, pochodzącego z serwisu TurboSquid. Na grafice pokazana była konsola wraz z portami, w tym podwójnym USB-C z tyłu, a także standardowym USB-A z przodu, wejściem i wyjściem HDMI, złączem Ethernet i tym samym standardem gniazda zasilania. Początkowo cała branża wzięła ten model za pewnik, ale jak później sprostowało AMD, materiał nie pochodził od Microsoftu. Mimo wszystko istnieje jeszcze szansa na to, że taki zestaw złączy otrzymamy w konsoli ostatecznie.

Tymczasem jeszcze przed targami CES 2020, Phil Spencer, szef marki Xbox i działu gier w Microsofcie pokazał APU od Xbox Series X (jako zdjęcie profilowe na Twitterze). Trudno jest w tym momencie porównać rozmiar kości z Xbox One X, ze względu na inną perspektywę zdjęcia Spencera, niemniej portal Wccftech podjął się tego zadania, a porównanie znajdziecie tutaj. Niedługo po konferencji AMD szef działu hardware marki Xbox, David Prien, umieścił na Twitterze zdjęcie tacki z siedmioma APU od Xbox Series X. Według analizy Wccftech, fizycznie ten 7 nm układ jest większy o 11 procent (niezmieniona szerokość, ale większa długość). Ostatnie dane, które wyciekły na temat konsoli wskazywały na 3584 procesory strumieniowe z 56 jednostkami obliczeniowymi Navi z 12 TFLOPsami teoretycznej mocy obliczeniowej.



