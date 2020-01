Intel przyznaje: Thunderbolt 4 nie będzie szybszy od Thunderbolt 3

Wydawałoby się, że kolejna wersja jakiegokolwiek standardu przesyłania danych oznacza większą przepustowość. Jak się okazuje w przypadku złącz Thunderbolt 4 - niekoniecznie. Nowa wersja Thunderbolt ma być czterokrotnie szybsza niż interfejs USB 3.1 (którego przepustowość wynosi 10 Gbps), co przekłada się na 40 Gbps. Ostatecznie jednak to tylo samo, co Thunderbolt 3. Z racji tego, że USB 4 oparte jest na Thunderbolcie 3, a przy okazji zastosowanie tego standardu nie wymaga żadnych opłat licencyjnych, Thunderbolt 4 jest raczej skazany na pozostanie w niszy (którą są najczęściej komputery Apple). Mimo wszystko Intel zapewnia, że Thunderbolt 4 ma zapewnić inne korzyści.

Standard Thunderbolt 4 wydaje się być rebrandingiem ze strony Intela. Firma zapowiada, że ma oferować on usprawnienia, ale przepustowość pozostała taka sama, jak w poprzedniej wersji.

Niebiescy na CES 2020 ogłosili wstępne plany względem Thunderbolt 4, ale były one dość lakoniczne. Dowiedzieliśmy się jednak, że nowa wersja tego standardu będzie oferować tę samą przepustowość, jaką już teraz mamy w Thunderbolt 3. Na pewno nie pomoże to w odwróceniu sytuacji tego standardu na rynku komputerów, gdzie bynajmniej nie można mówić o tym, że to rozwiązanie mainstreamowe. Począwszy od serii Ice Lake, Intel zaczął integrować Thunderbolt ze swoimi procesorami, ale w obliczu tego, że USB 4 będzie używać technologii z Thunderbolt 3, która posiada taką samą przepustowość, udział Thunderbolt 4 (zintegrowanego z nadchodzącymi CPU Tiger Lake) na rynku raczej się nie zmieni.

Intel wspomniał w odpowiedzi na zapytanie portalu Tomshardware, że w późniejszym terminie podzieli się dalszymi szczegółami na temat Thunderbolt 4, w tym innymi usprawnieniami względem poprzedniej wersji. W chwili obecnej wiemy, że standard ten obsługuje nowy interfejs PCIe 4.0 (Thunderbolt 3 obsługiwał PCIe 3.0) i... niewiele więcej. Oczywiście w teorii wygodnie jest używać jednego kabla do zasilania, jak również monitorów, a na dodatek mieć pewność, że otrzymamy wysoką przepustowość (niektóre kable USB-C korzystają ze standardu USB 2.0). Wygląda więc na to, że Thunderbolt 4 to rebranding obarczony dodatkowym kosztem licencyjnym (chociaż w teorii "darmowy" USB 4 wymaga opłaty certyfikacyjnej).

