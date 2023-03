Targi E3 2023 zostały odwołane. Organizatorzy zamierzają pracować nad nową formułą wydarzenia

Targi Electronic Entertainment Expo przez ponad dwadzieścia lat były ważnym wydarzeniem w branży gamingowej. Co roku wydawcy przygotowywali specjalne pokazy, podczas których gracze mogli zapoznać się z najnowszymi tytułami. Pandemia COVID-19 sprawiła, że największe koncerny zaczęły inwestować w inne formy marketingu, rezygnując jednocześnie z obecności na targach. Ze względu na malejące zainteresowanie, organizatorzy E3 poinformowali o całkowitym odwołaniu wydarzenia.

Organizatorzy targów E3 poinformowali o odwołaniu tegorocznej edycji wydarzenia. Główną przyczyną jest słabnące zainteresowanie i brak gotowości wydawców do zaprezentowania nowych tytułów.

Obawy o przyszłość tegorocznej edycji E3 zajęły pojawiać się na początku roku. Wówczas swoją absencję na targach potwierdził Microsoft i Nintendo. Niespełna dwa miesiące później dołączył do nich Ubisoft, a także dwaj azjatyccy wydawcy - SEGA oraz Tencent. Organizatorzy przyznają, że w obliczu zaistniałej sytuacji zostali zmuszeni do podjęcia trudnej decyzji i poinformowali o odwołaniu wydarzenia. "To była trudna decyzja, ponieważ my i nasi partnerzy włożyliśmy duży wysiłek, aby wydarzenie się odbyło. Musieliśmy jednak zrobić to, co jest dobre dla branży i dla samego E3. Doceniamy i rozumiemy, że zainteresowane firmy nie zdołałyby przygotować grywalnych wersji demo, a wyzwania związane z dostępnymi zasobami sprawiły, że obecność na targach okazała się przeszkodą nie do pokonania" - skomentował Kyle Marsden-Kish, wiceprezes ds. gamingu w ReedPop.

Stanley Pierre-Louis, prezes i dyrektor generalny ESA, skomentował szerzej powód odwołania tegorocznych targów E3. Zainteresowani wydawcy zaczęli z czasem zgłaszać, iż pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na tempo tworzenia gier wideo. Co więcej, trudna sytuacja ekonomiczna sprawiła, że przedsiębiorstwa zaczęły analizować sens inwestowania w duże wydarzenia organizowane na żywo - coraz większą rolę odgrywają możliwości oferowane przez marketing internetowy. Jednocześnie nie wykluczono powrotu E3 w 2024 r. w zmienionej formule. „Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej platformy marketingowej, ale musimy mieć pewność, że będzie zaspokajała potrzeby branży. Z pewnością będziemy słuchać i upewnimy się, że nasza oferta będzie dopasowana do tych potrzeb. Wówczas będziemy mieli więcej informacji do przekazania” - dodał Stanley Pierre-Louis w rozmowie z GamesIndustry.

