Tajemnica, o której wszyscy wiedzieli - pracownicy TikToka decydują jakie treści pójdą w viral

Fakt, że TikTok promował (i nadal to robi) określone treści na swojej platformie w różnych celach, nie jest już żadną tajemnicą poliszynela. Firma potwierdziła oficjalnie informacje dla Forbes'a, że niektórzy z uprawnionych pracowników mogą zdecydować jakie treści będą wypromowane w aplikacji. Jak się można domyślić pracownicy pozwalali sobie na więcej niż powinni...

Manipulacja treściami w social mediach nie jest niczym nowym. Jednak oficjalne przyznanie się do tego już tak. Jak wiele informacji zdradził TikTok?

Oświadczenie firmy ByteDance, w którym oficjalnie potwierdzają informacje dotyczące całej sytuacji jest odpowiedzią na raport Forbes'a. Dowiedzieliśmy się z niego, że istnieje przycisk "Heating" który może być używany do umieszczania filmów na stronie "Dla Ciebie". Logiczne, że pozwala on zwiększyć ilość wyświetleń jednak co ciekawe - sposób ten całkowicie omija algorytm TikToka. W jakim celu wymyślono tę funkcję? Aby "zaprezentować celebrytów i wschodzących twórców w społeczności TikToka" oraz "promować niektóre filmy w celu urozmaicenia treści". Tak przynajmniej twierdzi rzecznik firmy - Jamie Lavazza.

Promowane w ten sposób treści nie stanowią ponoć więcej niż 1-2% wszystkich dziennych wyświetleń na platformie. Jednak takie materiały nie mają żadnej etykiety jak posty sponsorowane czy reklamy. Pojawiają się po prostu jak każdy inny film wybrany w sekcji "Dla Ciebie" przez algorytm. Wiadomo też o przypadkach nadużyć tej funkcji. Odpowiedzialni za to byli pracownicy odpowiadający za tą funkcję i użytkownicy którzy utrzymywali z nimi prywatne relacje. Wiadomo co najmniej o jednym z takich działań, dzięki czemu materiał wyróżniony w ten sposób uzyskał ponad 3mln wyświetleń.

Czy to wszystko powinno nas dziwić? Ani trochę. Od lat pojawiały się doniesienia, że TikTok stara się przekonać do siebie polityków i różne firmy (w szczególności związane z muzyką) obiecując promowanie ich treści. Swoją drogą TikTok nie jest jedyną firmą, która ma swoje za uszami w temacie manipulowania treściami. Meta swego czasu wiedziała też, że filmy pojawiające się na Facebooku pokazują zawyżoną liczbę wyświetleń, jednak nie naprawili tego od razu. Oczywiście miało to na celu zachęcić reklamodawców i firmy medialne do korzystania z platformy (skończyło się to na karze 40 mln dolarów).

Raport Forbes'a pojawił się w ciekawym momencie. Obecnie YouTube bardzo promuje swoje "Shortsy" i udostępnia wiele opcji zarabiania na nich (jak choćby cześć przychodów z reklam). Instagram również nie pozostaje w tej kwestii dłużny i płaci twórcom za "Reelsy". Jak na tym polu wypada TikTok? Niezbyt dobrze. Posiada bardzo ograniczony model zarabiania. Dodatkowo twórca który wie, że wrzucając swoje treści nie wygra z tymi którzy mają "znajomości" na TikToku - wybierze inną platformę. Pozostaje czekać jak rozwinie się sytuacja.

Źródło: The Verge