System iOS 18 ma upodobnić się do Androida. Aktualizacja powinna pozwolić na szczegółową personalizację ekranu głównego iPhone'a

Choć z iPhone'ów korzystają miliony użytkowników na całym świecie, to jednak nie da się ukryć, że system tych smartfonów - mimo licznych zalet - pod wieloma względami jest nieco zbyt uproszczony i zwyczajnie przestarzały. Ci, którzy na co dzień używają urządzeń z Androidem, ciągle nie mogą się nadziwić, że pozornie proste operacje nie są możliwe do wykonania za pomocą iOS-a. Z biegiem lat jednak system od Apple staje się coraz bardziej intuicyjny, a już niebawem zaoferuje kilka ciekawych nowości.

Mówi się, że iOS 18 będzie największą aktualizacją w historii iPhone'ów, a to z różnych powodów. Wydaje się, że najważniejszym są nowe funkcje związane ze sztuczną inteligencją. Apple podobno zainwestowało dużo czasu i wysiłku w rozwój AI, ale co więcej, ciągle poszukuje zewnętrznego wsparcia w tej dziedzinie. Gigant z Cupertino prowadzi rozmowy z Google, OpenAI i chińskim Baidu w sprawie wprowadzenia technologii generatywnej sztucznej inteligencji. Co jednak najciekawsze, system pod niektórymi względami ma upodobnić się do Androida. Według najnowszych doniesień, użytkownicy iPhone'ów będą w stanie ustawić ikony tematyczne, np. dopasowane do koloru tapety (tak, jak na urządzeniach Google Pixel). Co więcej, Apple ma pozwolić na swobodne rozmieszczanie ikon aplikacji, czyli możliwe będzie utworzenie pustego miejsca na głównym ekranie.

Tego typu nowości na pewno rozbawią wielu użytkowników smartfonów z Androidem, którzy akurat są w stanie swobodnie manipulować ikonami aplikacji już od... kilkunastu lat. Choć to dosyć drobna, jedynie symboliczna zmiana, to jednak niektórzy mogą odebrać je bardzo pozytywnie - mimo wielu różnic, oba największe systemy na rynku w pewnym sensie staną się podobne pod tak elementarnymi względami. Spodziewamy się, że wszystkie szczegóły nt. iOS-a 18 poznamy podczas czerwcowej konferencji WWDC. Podczas tego wydarzenia Apple powinno ogłosić także nowości dotyczące innych systemów i urządzeń.

