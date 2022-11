Suicide Squad: Kill the Justice League może zostać wkrótce pokazane - pliki gry pojawiły się na serwerach Microsoftu

Suicide Squad: Kill The Justice League to druga gra z uniwersum DC, która została zapowiedziana jeszcze w 2020 roku - pierwszą było Gotham Knights (Rycerze Gotham), które zadebiutowało niedawno na rynku. O ile za tę drugą produkcję odpowiadało studio Warner Bros. Games Montreal (Batman: Arkham Origins), o tyle za Legion Samobójców odpowiada już ekipa Rocksteady. Początkowo Suicide Squad miał pojawić się w tym roku, jednak później został opóźniony do 2023 roku. Wygląda jednak na to, że wkrótce możemy doczekać się konkretnych ogłoszeń dotyczących produkcji.

Na serwerach Microsoftu pojawiła się tajemnicza gra, która wydawana jest przez Warner Bros. Interactive. Biorąc pod uwagę, że tytuł przygotowany jest wyłącznie z myślą o obecnej generacji, to w grę wchodzi właściwie tylko Suicide Squad: Kill the Justice League.

Na serwerach Microsoftu pojawiła się niezatytułowana produkcja (wpisano wyłącznie oznaczenie MetCat), której wydawcą jest Warner Bros. Interactive. Z firmą tą związane są obecnie trzy produkcje: Gotham Knights, wspomniany Legion Samobójców oraz Dziedzictwo Hogwartu. Pierwsza z wymienionych już weszła na rynek, z kolei gra w uniwersum Harry'ego Pottera jest przygotowywana zarówno z myślą o obecnej jak i starej generacji konsol. Tymczasem tytuł, którego pliki wprowadzano na serwery Microsoftu jest tworzona wyłącznie z myślą o obecnej generacji. Tylko jedna gra spełnia te wymagania i jest to właśnie Suicide Squad: Kill the Justice League.

Karta produktu potwierdza optymalizacje dla konsol Xbox Series X oraz Series S, obsługę rozdzielczości 4K oraz HDR10, a także informuje że produkcja posiada tryb jednoosobowy (single-player). Nie wiemy do czego dokładnie odwołuje się karta produktu - czy będzie to wersja demonstracyjna czy też jakaś forma beta-testów (zamkniętych bądź otwartych). Wygląda jednak na to, że Rocksteady pomału przygotowuje się do konkretnego pokazu gry. Przypominamy, że 8 grudnia odbędzie się gala The Game Awards i najpewniej to właśnie tam po raz kolejny usłyszymy o Legionie Samobójców, który dostał zadanie zlikwidowania Ligi Sprawiedliwości.

New game from Warner Bros. Interactive codenamed MetCat (Size: 43.43 GB) | XBOX Series X|S pic.twitter.com/bGfG2xVUUZ — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) November 15, 2022

Źródło: Twitter @ALumia_Italia