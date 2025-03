Sterowniki NVIDIA dla Linuksa będą open-source. Jednak na razie tylko dla nowszych układów graficznych

Sterowniki graficzne NVIDII pod system operacyjny Linux w przeszłości nierzadko stawały się obiektem krytyki ze strony bardziej zaawansowanych użytkowników. Należy też zauważyć, że elementy oprogramowania amerykańskiej firmy mają ciągle charakter zamknięty. Kontrastuje to mocno z open-source’owym Linuksem. To między innymi z tego powodu NVIDIA zdecydowała, że już wkrótce domyślny w tym systemie będzie otwarto-źródłowy sterownik kernela.

Już wkrótce open-source'owe sterowniki NVIDII pod Linuksa staną się domyślnymi. Dotyczy to na razie tylko kart graficznych od generacji GeForce RTX 2000 wzwyż, ale jest to znacząca zmiana w dotychczasowej polityce.

Linux coraz częściej sprawdza się także w zadaniach, z którymi radził sobie do niedawna zauważalnie gorzej niż Windows. W ostatniej decyzji NVIDII nie ma zatem nic dziwnego, ponieważ wpisuje się ona w bieżące trendy. Zmiana zostanie wprowadzona wraz ze sterownikami NVIDIA R560 (obecnie czekamy na wersję beta NVIDIA R555). Open-source’owe sterowniki amerykańskiej firmy pod Linuksa nie są niczym nowym. Rozwiązanie takie udostępniono w połowie 2022 roku, ale jego przeznaczeniem były początkowo głównie rozwiązania sprzętowe dedykowane stacjom roboczym i centrom danych. Od tamtego czasu sterowniki przeszły na tyle dużo usprawnień, że NVIDIA postanowiła uczynić je domyślnymi także w przypadku konsumenckich kart graficznych. Zmiana nie obejmie jednak wszystkich modeli, a jedynie układów graficznych od serii GeForce RTX 2000 wzwyż.

Po uruchomieniu instalatora za pośrednictwem pliku .run, automatycznie wykryje on, jaki model karty graficznej jest zamontowany w komputerze i jeśli będzie to GPU z generacji Turing lub nowszej, zainstaluje domyślnie otwarto-źródłowe moduły kernela. NVIDIA postanowiła zatem pójść częściowo w ślady firmy AMD, której rozwiązania sprzętowe cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników Linuksa. Krok ten pozwoli w przyszłości zapewne jeszcze lepiej dopracować sterowniki graficzne, co może przełożyć się docelowo na zwiększenie udziałów sprzętu NVIDII wśród osób korzystających z tego open-source'owego systemu.

Źródło: Phoronix, WCCFTech