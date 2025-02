NVIDIA przygotowuje systemy chłodzenia dla kart graficznych GeForce RTX 5000 o mocy do 600 W

Chyba każdy zdaje sobie sprawę, że wydajna karta graficzna musi wymagać solidnego zasilacza. Sam układ powinien z kolei cechować się stosownym układem chłodzenia, który da radę okiełznać pracujący wewnątrz układ graficzny. I cóż, biorąc pod uwagę niesamowite możliwości GeForce'a RTX 4090 trudno się dziwić, że mamy do czynienia z tak masywną i prądożerną jednostką. Jeśli jednak myśleliście, że w przypadku kolejnej serii GeForce'ów wrócą nieco skromniejsze, bardziej energooszczędne konstrukcje, to nie mamy dobrych wiadomości.

NVIDIA rzekomo testuje właśnie chłodzenia dla kart graficznych GeForce RTX 50 o mocy TGP od 250 do 600 W. Można się zatem spodziewać, że najwydajniejsze jednostki z nowej rodziny będą dosyć masywne...

Jak podaje serwis Benchlife, NVIDIA aktywnie testuje właśnie nowe systemy chłodzenia dla nadchodzących kart graficznych Blackwell, których współczynnik TGP (Total Graphics Power) ma wynosić od 250 do 600 W. To najpewniej oznacza, że producent ma w planach kolejne niezwykle wydajne, ale i niezwykle prądożerne układy wymagające skomplikowanych rozwiązań chłodzących. Można zakładać, że karty z TGP 250 W będą ze średniego segmentu (RTX 5060 / RTX 5070?), podczas gdy TGP 600 W będzie charakterystyczne dla GeForce'a RTX 5090.

Oczywiście powyższe liczby można traktować jeszcze z przymrużeniem oka - ciągle jest wiele niewiadomych w tej sprawie. Warto zwrócić uwagę, że współczynnik TGP karty GeForce RTX 4090 wynosi właśnie 600 W, ale jest to maksymalny limit - standardowe TDP tego układu to już "tylko" 450 W. Choć więc wiele wskazuje na to, że nowa seria GeForce'ów nie będzie do końca energooszczędna (przynajmniej w najwyższym segmencie), to jednak pozostaje mieć nadzieję, że producentowi udało się opracować względnie schludne i wydajne systemy chłodzenia. Można także docenić fakt, że Zieloni nie dążą do pokonania kolejnych barier w tym temacie i szalony projekt mocarnego GeForce'a RTX 4090 Ti raczej pozostanie jedynie ciekawostką...

Źródło: VideoCardz, Benchlife