Steam Winter Sale 2024 - rozpoczęła się jedna z największych wyprzedaży tego roku. Mnóstwo gier w niższych cenach

Już od kilku długich lat steamowe wyprzedaże nie robią tak wielkiego wrażenia jak kiedyś, ale nie zmienia to faktu, że każda kolejna akcja promocyjna cieszy się dużą popularnością. W końcu tysiące gier otrzymuje wtedy znacznie niższe ceny, a gracze mają doskonałą okazję do hurtowego nabycia wielu tytułów ze swojej listy życzeń. Nie inaczej jest również tym razem. Wystartowała właśnie Zimowa Wyprzedaż 2024 na platformie Steam. Warto sprawdzić najciekawsze promocje.

Wyprzedaż ruszyła wczoraj (19 grudnia) dokładnie o godzinie 19:00 i potrwa aż do 2 stycznia 2025 roku do 19:00. Czasu do namysłu jest zatem całkiem sporo. A jest nad czym myśleć, bowiem to bez wątpienia jedna z największych steamowych wyprzedaży tego roku. To oznacza, że niższe ceny otrzymało wiele popularnych gier, a promocje często sięgają nawet -95%. Co więcej, gracze otrzymują okazję do zdobywania darmowych naklejek za przejrzenie swojej kolejki odkryć. Rozczarowani będą jednak ci, którzy liczyli na historycznie najniższe ceny wielu hitów ostatnich lat. W gruncie rzeczy wiele obniżek się powtarza, ale i tak warto przejrzeć ofertę.

Jakie oferty prezentują się szczególnie dobrze? Cóż, najlepiej będzie, jeśli każdy gracz spojrzy swoim okiem na listę obniżek, ale nie zmienia to faktu, że szczególnie dobrze prezentują się następujące pozycje:

The Forest - 7,19 zł (-90%)

Back 4 Blood - 9,95 zł (-90%)

Atomic Heart - 72,59 zł (-67%)

Hades - 45,99 zł (-60%)

Total War: WARHAMMER - 25,49 zł (-90%)

Ori and the Will of the Wisps - 35,63 zł (-67%)

Elden Ring - 149,40 zł (-40%)

Diablo IV - 129,30 zł (-39%)

Grand Theft Auto IV: The Complete Edition - 25,47 zł (-70%)

Grand Theft Auto V: Edycja Premium - 64,71 zł (-63%)

Hogwarts Legacy - 67,25 zł (-75%)

Być może zauważyłeś/aś inne okazje, które wydają się dla Ciebie szczególnie interesujące? Podziel się nimi w sekcji komentarzy!

Źródło: Steam